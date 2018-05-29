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Харьковскую зооветакадемию посетили кинологи Слобожанской бригады: фото-факты

Харьковскую зооветакадемию посетили кинологи Слобожанской бригады: фото-факты
Кинологи воинской части 3005 провели показательное выступление для харьковских студентов-ветеринаров.
Служебные собаки Антей и Лорд хорошо разбираются в своем деле. Они вместе с кинологами проходят службу в подразделении по конвоированию и патрульном батальоне.
Вместе с сержантом Петром Дорошенко немецкая овчарка Антей патрулирует улицы Харькова и умеет искать взрывчатые предметы. Бельгийская овчарка Лорд и старшина Виталий Будник принимают участие в конвоировании подсудимых. По приглашению учебного заведения они в свободное от службы время приехали к будущим ветеринарам, чтобы показать свои умения.



– Я была поражена тем, насколько бывает воспитанная собака. Для нее хозяин – это друг и товарищ. Я это увидела по их отношениям. Никогда бы не подумала, что служебные собаки способны на такое, – рассказала студентка Алина Герасимова.



– Я очень люблю собак. Сегодня убедился в том, что они очень помогают обществу. Думаю, по окончании академии также состояния кинологом. Мне нравится работа с животными, – отметил студент Никита Анисимов.



Гвардейцы также рассказали студентам о задачах кинологического подразделения 5-й Слобожанской бригады, а для выпускников академии сообщили о возможности прохождения службы по контракту, сообщает пресс-служба Восточного территориального управления Национальной гвардии Украины.

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