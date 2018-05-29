В Харькове осудили рецидивистку – меховую воровку 29 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Коминтерновский районный суд Харькова поддержал позицию прокуратуры и признал виновной неоднократно судимую 47-летнюю харьковчанку в ряде краж меха из магазина.

Злоумышленница приговорена к двум годам и 6-ти месяцам лишения свободы, сообщили в областной прокуратуре.



В суде доказано три эпизода преступлений, совершенных в мае и сентябре 2017 года. Женщина заходила в один из магазинов в торгово-развлекательном центре на проспекте Гагарина, и когда посетителей в помещении не было, а продавцы не наблюдали за ней, воровала норковые шубы. Мех из магазина выносила в собственной сумочке.



Материальный ущерб составляет почти 95 тысяч грн.



На момент совершения преступления гражданка уже имела 10 судимостей за совершение краж и незаконный оборот наркотиков.



Сейчас приговор суда не действует, поскольку идет время на его апелляционное обжалование.