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В Харькове осудили рецидивистку – меховую воровку

В Харькове осудили рецидивистку – меховую воровку
Коминтерновский районный суд Харькова поддержал позицию прокуратуры и признал виновной неоднократно судимую 47-летнюю харьковчанку в ряде краж меха из магазина.
Злоумышленница приговорена к двум годам и 6-ти месяцам лишения свободы, сообщили в областной прокуратуре.

В суде доказано три эпизода преступлений, совершенных в мае и сентябре 2017 года. Женщина заходила в один из магазинов в торгово-развлекательном центре на проспекте Гагарина, и когда посетителей в помещении не было, а продавцы не наблюдали за ней, воровала норковые шубы. Мех из магазина выносила в собственной сумочке.

Материальный ущерб составляет почти 95 тысяч грн.

На момент совершения преступления гражданка уже имела 10 судимостей за совершение краж и незаконный оборот наркотиков.

Сейчас приговор суда не действует, поскольку идет время на его апелляционное обжалование.

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