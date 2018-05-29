Харьков вышел в лидеры по «производству» отходов 29 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В 2017 году на территории Харьковской области образовалось 1803,4 тысяч т отходов (на 7,6% меньше, чем в 2016 году), из них по классам опасности: I класса – 0,2 тысяч т, II класса – 0,9 тысяч т, III класса – 50,4 тысяч т, IV класса – 1751,8 тысяч т.

По данным ГУ статистики в Харьковской области, из общего объема образованных отходов всех классов опасности преобладали отходы растительного происхождения (387,0 тысяч т или 36,9%), отходы сгорания (166,8 тысяч т или 15,9%) и обычный осадок (115,9 тысяч т или 11,1%).



Среди городов областного значения и районов области подавляющее количество отходов образовалось в Харькове (48,5% от общего объема отходов), Змиевском (9,1%) и Волчанском районах (8,7%).



В течение 2017 сожжено 69,9 тысяч т отходов, утилизировано, обработано/переработано – 127,1 тысяч т, удалено в специально отведенные места или объекты – 769,2 тысяч т.



На начало 2017 года на территории Харьковской области было накоплено 3146,2 тысяч т отходов, в течение года прибыло 2439,8 тысяч т, убыло – 2437,5 тысяч т, осталось на 1 января 2018 года – 3148,5 тысяч т.