Злостные прогульщики: более семи десятков депутатов в мае почти не ходили на работу

Это вдвое выше, чем в апреле, и вообще худший показатель с января 2018 года, сообщает Комитет избирателей Украины
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Глава КИУ Алексей Кошель отметил, что часть политиков уже официально оформили отпуска.
– Несмотря на это, май был относительно продуктивным месяцем в работе ВР. Всего было принято более двадцати законодательных актов, среди которых закон о трансплантации органов. Также в первом чтении приняли скандальный законопроект о запрете пальмового масла и разблокирована деятельность Госбюро расследований, – отметил Алексей Кошель.
Всего в мае состоялось 12 пленарных заседаний, на которых провели 462 голосования. 15 народных депутатов не проголосовали в мае ни разу. Среди тех, кто не проголосовал ни разу (не была нажата «за», «против», «воздержался»), депутаты от «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович и Ефим Звягильский, внефракционные Евгений Мураев, Дмитрий Ярош, Андрей Белецкий, Константин Жеваго, Сергей Мельничук, депутаты от «Блока Петра Порошенко» Петр Сабашук и Виталий Чепинога, а также представитель «Народного фронта» Денис Дзензерский. Эти депутаты официально пропустили голосования Рады по неизвестным причинам. То есть, не из-за болезни или командировки. Некоторые из них присутствовали в Раде на момент голосований, однако не принимали участия в работе.
В частности, по данным Комитета избирателей, Рабинович и Звягильский были письменно зарегистрированы на четырех заседаниях, Константин Жеваго – на двух, Виталий Чепинога – на семи.
В мае ни разу не проголосовали депутаты-беглецы: представитель «Оппозиционного блока» Евгений Бакулин, внефракционные депутаты Сергей Клюев и Александр Онищенко.
Также не голосовали избранник от «Народного Фронта» Вячеслав Константиновский, который написал заявление о сложении депутатских полномочий и внефракционный депутат Надежда Савченко, содержащейся под стражей.
Часть депутатов проголосовали лишь несколько раз за месяц. Среди них – Виталий Хомутынник (проголосовал лишь 11 раз), Роман Зварыч (15), Сергей Кивалов (22), Олесь Довгий (30), Наталья Королевская (39), Александр Вилкул (40) из 462.