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Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией

Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией
Грузия начала процедуры по прекращению дипломатических отношений с Сирией.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа на специальном брифинге, посвященном признанию Сирией независимости оккупированных Россией территорий Грузии, сообщает «Грузия Online».

По словам Давида Дондуа, 29 мая 2018 года в результате манипулирования со стороны России сирийский режим принял незаконное решение и в нарушение принципов международного права признал независимость Абхазии и Цхинвальского региона (б. АО Южная Осетия).

– Данным действием режим Асада поддержал военную агрессию России против Грузии и продолжающееся в течение лет этническую чистку, – заявил Давид Дондуа.

Он подчеркнул, что грузинская сторона приступила к процедурам разрыва дипломатических отношений с Сирией:

– Таким образом сирийский режим пренебрег международными правовыми обязательствами по признанию территориальной целостности и незыблемости международно признанных границ государств. Учитывая это, Грузия начала процедуры с целью разорвать дипломатические отношения с Сирийской Арабской Республикой.

Напомним, ранее Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после того, как та осуществила военную агрессию против грузинского государства в августе 2008 года.

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