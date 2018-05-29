Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа на специальном брифинге, посвященном признанию Сирией независимости оккупированных Россией территорий Грузии, сообщает «Грузия Online»
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По словам Давида Дондуа, 29 мая 2018 года в результате манипулирования со стороны России сирийский режим принял незаконное решение и в нарушение принципов международного права признал независимость Абхазии и Цхинвальского региона (б. АО Южная Осетия).
– Данным действием режим Асада поддержал военную агрессию России против Грузии и продолжающееся в течение лет этническую чистку, – заявил Давид Дондуа.
Он подчеркнул, что грузинская сторона приступила к процедурам разрыва дипломатических отношений с Сирией:
– Таким образом сирийский режим пренебрег международными правовыми обязательствами по признанию территориальной целостности и незыблемости международно признанных границ государств. Учитывая это, Грузия начала процедуры с целью разорвать дипломатические отношения с Сирийской Арабской Республикой.
Напомним, ранее Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после того, как та осуществила военную агрессию против грузинского государства в августе 2008 года.