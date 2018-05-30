«Обездвиж» Харькова: куда лучше не ездить на автомобиле 30 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

С 8:00 30 мая до 21:00 1 июня в Харькове на второстепенной дороге вдоль Московского проспекта (на участке от улицы Харьковских Дивизий до улицы Ощепкова) установлены знаки «Движение запрещено».