Харьков

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«Обездвиж» Харькова: куда лучше не ездить на автомобиле

«Обездвиж» Харькова: куда лучше не ездить на автомобиле
С 8:00 30 мая до 21:00 1 июня в Харькове на второстепенной дороге вдоль Московского проспекта (на участке от улицы Харьковских Дивизий до улицы Ощепкова) установлены знаки «Движение запрещено».
Объехать закрытый участок, где совершают «обряд» капитального ремонта дороги, можно будет по прилегающим улицам.

Как проинформировали в Департаменте инфраструктуры горсовета, с 9:00 до 21:00 1 июня троллейбус №36 будет объезжать ремонтируемый участок так: разворотный круг «12 Апреля» – ул. 12 Апреля – пр. Александровский – бул. Богдана Хмельницкого – перекресток пр. Московский/бул. Богдана Хмельницкого; в обратном направлении: перекресток пр. Московский/бул. Богдана Хмельницкого – пр. Александровский – пр. Индустриальный – пр. Московский – разворотный круг «12 Апреля».

Автобус №82э, проходящий по второстепенной дороге вдоль пр. Московского, изменит конечную остановку и будет осуществлять разворот по ул. Ощепкова в районе дома №4.

Движение транспорта по улице Клочковской (на участке от Бурсацкого спуска до улицы Ботанической) запрещено до 20:00 11 июня. Здесь дорожники не уложились в намеченный график – движение планировалось открыть 29 мая – и отодвинули срок окончания капитального ремонта улицы.

Объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам: Пискуновской и Рогатинскому проезду. Автобус №305э на время работ осуществляет объезд указанного участка так: ул. Клочковская – ул. Пискуновская – проезд Рогатинский – ул. Клочковская и далее по маршруту.

Кроме того, до 20:00 2 июня будет запрещено движение транспорта вниз по Бурсацкому спуску от улицы Рымарской до Клочковской.

Ремонтом дороги, а точнее, асфальтобетонного покрытия между трамвайными путями, объясняют в горсовете и тот факт, что движение транспорта по улице Большой Панасовский – на участке от Новоивановского моста до разворотного круга «Ивановка» – ограничено с 9:00 до 17:00 30 и 31 мая. На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе. А трамваю (№1) вообще в таких условиях не проехать, поэтому его на время сняли с маршрута. 

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