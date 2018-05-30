«Обездвиж» Харькова: куда лучше не ездить на автомобиле

Объехать закрытый участок, где совершают «обряд» капитального ремонта дороги, можно будет по прилегающим улицам.
Как проинформировали в Департаменте инфраструктуры горсовета,
с 9:00 до 21:00 1 июня троллейбус №36
будет объезжать ремонтируемый участок так: разворотный круг «12 Апреля» – ул. 12 Апреля – пр. Александровский – бул. Богдана Хмельницкого – перекресток пр. Московский/бул. Богдана Хмельницкого; в обратном направлении: перекресток пр. Московский/бул. Богдана Хмельницкого – пр. Александровский – пр. Индустриальный – пр. Московский – разворотный круг «12 Апреля».
Автобус №82э
, проходящий по второстепенной дороге вдоль пр. Московского, изменит конечную остановку и будет осуществлять разворот по ул. Ощепкова в районе дома №4.
Движение транспорта по улице Клочковской (на участке от Бурсацкого спуска до улицы Ботанической) запрещено до 20:00 11 июня. Здесь дорожники не уложились в намеченный график – движение планировалось открыть 29 мая – и отодвинули срок окончания капитального ремонта улицы.
Объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам: Пискуновской и Рогатинскому проезду. Автобус №305э
на время работ осуществляет объезд указанного участка так: ул. Клочковская – ул. Пискуновская – проезд Рогатинский – ул. Клочковская и далее по маршруту.
Кроме того, до 20:00 2 июня будет запрещено движение транспорта вниз по Бурсацкому спуску от улицы Рымарской до Клочковской.
Ремонтом дороги, а точнее, асфальтобетонного покрытия между трамвайными путями, объясняют в горсовете и тот факт, что движение транспорта по улице Большой Панасовский – на участке от Новоивановского моста до разворотного круга «Ивановка» – ограничено с 9:00 до 17:00 30 и 31 мая. На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе. А трамваю (№1) вообще в таких условиях не проехать, поэтому его на время сняли с маршрута.