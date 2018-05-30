В Харькове уже готовятся к новому отопительному сезону 30 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Не успели отступить холода, а коммунальщики – традиционно перекрыть горячую воду на так называемую профилактику, как в Харьковском горсовете собрались чиновники: посовещаться по поводу следующего отопительного сезона.