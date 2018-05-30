В Харькове уже готовятся к новому отопительному сезону

По информации пресс-службы горсовета
, в ходе подготовки уже проводится замена тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения.
– Мы меняем сети «Харьковводоканала», приступили к ремонту внутридомовых сетей. Ведется работа с Мировым банком по привлечению кредитных средств для замены магистральных трубопроводов «Харьковских тепловых сетей», на сетях проводятся гидравлические испытания. Мы работаем над тем, чтобы выполнить максимум работ перед началом нового отопительного сезона. Понимаем, что все сети заменить невозможно, но наиболее изношенные будут заменены, – обещает первый заместитель городского головы Игорь Терехов.
Кроме подготовки к зиме коммунальных предприятий и жилого фонда выполняются подготовительные работы и ремонты в учреждениях образования, здравоохранения, социальной сферы, спортивных школах и секциях. В планах на этот год – отремонтировать 1300 подъездов, более тысячи входных групп, провести ремонт в учреждениях культуры, выполнить текущий ремонт в 20 клубах по месту жительства и капитальный – еще в пяти. В школах и детсадах будут отремонтированы крыши, проведена замена сетей, окон, установлены системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Кроме того, ведется ремонт помещений для открытия в них новых дошкольных учебных учреждений. Также идет по графику ремонт крыш и внутридомовых сетей в жилых домах.
Будет закуплена новая техника для уборки снега на дорогах и трамвайных путях.
– Прежде всего должен быть сформирован четкий план уборки снега на основных магистралях и внутриквартальных дорогах. Если с основными магистралями мы справляемся в полном объеме, то уборке внутриквартальных дорог нужно уделить больше внимания. Для этого, в том числе, и будет закуплена новая техника. Кроме того, появится новая техника для расчистки трамвайных путей, – разъяснил ситуацию первый вице-мэр.
При этом он обратил внимание руководителей профильных департаментов на уборку снега на остановках и расчистку пешеходных выходов из метро. А также настоятельно рекомендовал дежурным бригадам оперативнее работать в непогоду, когда идет сильный дождь и град, ускорить расчистку ливневых канализаций, чтобы избегать скопления воды на дорогах и не доставлять людям неудобств.
Одна из задач, поставленных транспортным чиновникам: к октябрю необходимо обновить салоны подвижного состава трамваев и троллейбусов – выполнить необходимые ремонтные работы для комфортного проезда пассажиров.
Кстати, новые троллейбусы, которые планируется закупить для Харькова при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, возможно, выйдут на маршруты уже в следующем году.