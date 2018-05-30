Харьков

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В Харьков съехались обсудить водные проблемы украинцы и поляки

В Харьков съехались обсудить водные проблемы украинцы и поляки
Международная конференция «Актуальность вопросов учета водных и тепловых ресурсов, очистки сточных вод в Украине в современных условиях. Европейский подход в реализации экологических проектов» прошла в Харькове 29 мая.
Директор представительства польской компании LYKK в Украине Дмитрий Мельник сообщил, что за год в украинские водоемы сбрасывается около 700 млн м³ неочищенных сточных вод, что приводит к ухудшению качества питьевой воды.

– Огромные объемы сброса неочищенных стоков промышленными предприятиями, которые не имеют очистных сооружений, – это только одна из проблем обращения с водными ресурсами в Украине. Также огромную роль играет отсутствие очистки в мелких населенных пунктах, где стоки поступают в грунтовые воды и далее – в водозаборный слой. А потом люди удивляются, почему так сильно вырос уровень онкологических заболеваний. Третья проблема – нерациональное водопользование. В Украине на единицу изготавливаемой продукции тратится в разы больше воды, чем в Европе. Решение этой проблемы – нормальный учет водозатрат со сбором корректных данных. Качество водных ресурсов в Украине ухудшается из года в год. Но системной работы в этом направлении мы не видим, хотя нам крайне необходима единая государственная водная политика, – полагает Дмитрий Мельник.

Польским опытом в сфере обращения с водными ресурсами поделился директор компании LYKK Роман Дрипс. По его данным, ситуация с питьевой водой в Польше улучшилась примерно 15 лет назад.

– У нас поменялся подход самого населения к вопросам экологии и чистоты воды. Люди обращают на это пристальное внимание и требуют определенного качества в этом направлении. Поэтому обслуживающие компании вынуждены стараться и предоставлять тот уровень услуг, который нужен потребителям. В итоге, сейчас мы пьем воду из крана. При этом цена воды в Польше гораздо выше, чем в Украине, поэтому в каждой квартире у нас есть счетчик, – рассказал Роман Дрипс.

Финансирование внедрения современных технологий очистки воды и повсеместного учета ее расходования обеспечивается за счет собственных средств и помощи из фондов Евросоюза.

На общеукраинском фоне ситуация в Харькове не кажется столь критичной, считают в горсовете. На «Харьковводоканале» стараются внедрять современные технологии как в сфере водоснабжения, так и в сфере водоочистки, ведется постоянная работа по установке общедомовых и индивидуальных приборов учета воды. Также рассматривается возможность использования метода дистанционной передачи данных с прибора учета, что позволит не только удаленно снимать данные со счетчика, но и фиксировать аварии, утечки, попытки вмешаться в его работу.

Участники конференции, среди которых были представители власти и специализированных организаций из Харьковской, Сумской и Запорожской областей, договорились о необходимости ускорить обязательную установку на всех предприятиях современных локальных очистительных сооружений, завершить установку приборов учета в населенных пунктах, провести разъяснительную работу среди населения о необходимости рационального использования воды.

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