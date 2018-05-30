В Харьков съехались обсудить водные проблемы украинцы и поляки 30 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Международная конференция «Актуальность вопросов учета водных и тепловых ресурсов, очистки сточных вод в Украине в современных условиях. Европейский подход в реализации экологических проектов» прошла в Харькове 29 мая.