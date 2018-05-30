Культура

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«Город ХА»: в муниципальной галерее представят авангардный Харьков

«Город ХА»: в муниципальной галерее представят авангардный Харьков
Выставка, посвященная второй части проекта «Город ХА. Харьков авангардный», открывается в Харьковской муниципальной галерее 30 мая.
Вторая часть проекта сосредоточена на развитии искусства в XX веке. Гости выставки смогут проследить путь от конструктивизма начала века и нонконформизма к неофициальному искусствe конца века. Главные герои проекта: Госпром, художники-авангардисты начала XX века, представители концептуализма, нонконформизма и «наследники авангарда».

Экспозиция проекта основана на харьковских частных коллекциях. На выставке представлены необычные работы известных харьковских авангардистов, таких как Василий Ермилов и Мария Синякова. Эти работы не только соответствуют первоначальной идее «Города ХА» – знак, текст, символ, но и не были ранее показаны широкому кругу зрителей.

Выставочная программа проекта, по мнению организаторов, станет основой для дискуссий и лекций, которые помогут лучше узнать искусство Харькова за 100 лет.

Начало – в 18:00.
Справка
Проект «Город ХА. Харьков авангардный» впервые был представлен зимой в Киеве, в Национальном художественном музее. Кураторы проекта – Татьяна Тумасьян и Сергей Братков – показали свое видение развития харьковского искусства последнего столетия. Для харьковского зрителя экспозицию несколько изменили. Изначальная идея, основанная на трех составляющих городского искусства – знаке, тексте и символе – сохранилась, однако в новой редакции «Город ХА» проводит параллели между отдельными группами и поколениями харьковских художников.

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