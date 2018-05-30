Коллега харьковского мэра запретил своим депутатам «торговать мордой» по школам

Такой фразой в свойственной ему манере городской голова Днепра Борис Филатов напомнил городским депутатам и чиновникам о запрете посещения школьных линеек.
В отличие от Харькова, как, впрочем, и всей Украины, где «последние звонки»
прозвучали на прошлой неделе, в школах Днепра эти традиционные действа продолжатся 30-31 мая.
«В преддверии «последнего звонка» еще раз напоминаю директорам школ, что согласно распоряжению городского головы в Днепре запрещается участие чиновников и депутатов в школьных линейках. Нечего своими мордами в президиумах детей пугать», – написал мэр Днепра в своем фейсбук-аккаунте
.
И приложил фотокопию соответствующего распоряжения, самим же и подписанному:
«Если бы еще и детей спасли от этого совдеповского убожества под названием «линейка», «Наконец-то! Дети будут ощущать радость от данного мероприятия, а не предвыборные бредни», «Борис Альбертович, тут народ интересуется: выпускникам в фонтанах купаться таки можно или нет?», – с определенной долей троллинга прокомментировали сообщение мэра родители школьников.