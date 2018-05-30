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В Киеве убили журналиста Аркадия Бабченко

В Киеве убили журналиста Аркадия Бабченко
В Киеве убит журналист Аркадий Бабченко – ведущий телеканала ATR.
Убийство случилось на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе Киева.

«В Аркадия Бабченко стреляли, дома, в спину», – сообщил заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев.
сообщил заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабае
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/arkadiya-babchenko-strelyali-1527618764.html

«Журналист Аркадий Бабченко умер от огнестрельного ранения, сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции. – На линию «102» поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно – в спину, пострадавший скончался в карете скорой помощи. Погибший – гражданин РФ, 1977 г.р, ведущий одного из телеканалов».

Позже появился первый фоторобот подозреваемого в убийстве журналиста. Его обнародовал заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, оперативные подразделения аппарата национальной полиции, а также ГУ НП в Киеве. На настоящее время составлен фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко. Устанавливаются свидетели и обстоятельства происшествия», – сообщил Вячеслав Аброськин.

Пресс-служба МВД Украины подтвердила возбуждение дела по факту убийства Бабченко. Уголовное производство начато по ч.1 ст.115 УК – умышленное убийство. Полиция выдвинула версию о том, что убийство журналиста связано с его профессиональной деятельностью. Член коллегии МВД Украины нардеп Антон Геращенко также сообщил, что будет расследоваться причастность к убийству российских спецслужб.
Досье
Аркадий Бабченко – российский журналист. В прошлом – военнослужащий вооруженных сил РФ, участвовал в двух чеченских войнах. После увольнения из вооруженных сил стал журналистом. Работал военным корреспондентом газеты «Московский комсомолец», корреспондентом на телеканалах, военным корреспондентом «Новой газеты». Освещал события на Майдане, войну в Донбассе, критиковал президента России Владимира Путина. В феврале 2017 года, после угроз покинул Россию, опасаясь за свою жизнь. Жил в Израиле и Чехии, впоследствии переехал в Украину. С осени 2017 вел на телеканале ATR авторскую программу.

В частности, 20 января в своей авторской программе на ATR высказал мнение, что РФ, которая остановилась в развитии, начнет откатываться назад.

Высказывания Аркадия Бабченко были в большинстве своем о России. Весьма резкие. Вот несколько цитат Аркадия Бабченко о России и Украине:

«Не надо относиться к Украине как к зоопарку, в котором живут дикие медведи. То, что у нас с вами российский говор, здесь вычисляется с первого же слова, и все отлично понимают, что мы россияне, нас никто не трогает, никто не режет. Если вы ведете себя как человек, к вам будут относиться как к человеку. Если вы сюда приехали, значит, вы, скорее всего, не враг. Но если вы сейчас наденете георгиевскую ленточку и пойдете в сторону метро, то вы не пройдете и ста шагов, получите сразу по башке».

* * *

«Сейчас направленность Украины только на Европу, не хотят иметь с Россией вообще ничего общего. Вот ров с крокодилами, а дальше живите, как хотите. Разбираться, кто виноват – Путин, интеллигенция, 86%, бурятские танкисты – это уже никого не волнует. В Киеве есть стена на Михайловском соборе, где 2700 портретов погибших. Туда приходишь и видишь, как у людей каменеют лица. И уже никому ты тут ничего не объяснишь, хотя вслух об этом орать никто не будет».

* * *

«Я как гражданин государства-агрессора совершенно не готов обсуждать украинскую власть, это суверенное государство, и то, что происходит в украинской власти, – это дела и проблемы украинцев. Проблема россиян в том, чтобы наши танки убрались отсюда, чтобы больше сюда не лезли и не убивали людей. Говорить что-то о Порошенко я не считаю возможным».

* * *

«Со мной произошло то же самое, что и с Украиной: я жил, никого не трогал и просто хотел, чтобы у нас было правовое государство, где уважаются закон, права человека, где людей не убивают, а в оппозиционеров не стреляют на мосту, а за посты на Facebook не сажают на четыре года. Не я пришел к государству Россия, государство Россия пришло ко мне, поубивало и посажало моих друзей, а меня выдавило из страны. И вы сейчас задаете мне вопрос: хорошо ли мне критиковать отсюда Россию? Да офигенно, потому что это государство я сейчас просто ненавижу, оно сломало жизнь мне, соседней стране, в которой более двух миллионов беженцев».

* * *

«Российское общество, безусловно, больное. Мракобесием, ксенофобией, ненавистью, неприятием инакомыслия. Все это лечится. Проще всего – войной и горами трупов. Быстрее всего общество прозревает именно от этого. Но я все-таки надеюсь, что, быть может, это все перегорит само собой, и мозги у людей станут на место и без таких катастрофических катаклизмов».

* * *

«Любая война выходит за свои границы. И эта война обязательно выйдет за рамки Донбасса, в сторону России. Этот процесс уже начался. Я думаю, что в среднесрочной перспективе вся Россия превратится в ДНР».

* * *

«Все, что должна сделать Россия, – это деоккупировать Крым, убраться оттуда со своими войсками, и что будет дальше с Крымом – это не наше с вами собачье дело, потому что Украина – это отдельное независимое государство».

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