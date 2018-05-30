Происшествия

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В Харькове разоблачили канал сбыта стероидов

В Харькове разоблачили канал сбыта стероидов
Незаконный бизнес наладил 31-летний харьковчанин, который занимался сбытом запрещенных в Украине лекарств в течение длительного времени.
Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, злоумышленник специализировался на продаже стероидов, используемых большинством культуристов для быстрого набора мышечной массы. Клиентов он подыскивал среди спортсменов с помощью одного из известных мессенджеров.

Разоблачили злоумышленника сотрудники Управления противодействия наркопреступности и следственного управления областного главка полиции под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.

Установлено, что данный гражданин договаривался с покупателем о сбыте препарата с помощью приложения для обмена мгновенными сообщениями. Товар он передавал покупателю после зачисления денежных средств на его личную банковскую карточку, или оставлял его в условленном месте или посылал по почте.

Для получения медицинских препаратов мужчина организовал устойчивые каналы поставки: международный – из Белгорода Российской Федерации, а также межрегиональный – из разных регионов западной Украины.

Злоумышленнику периодически на мобильный телефон через мессенджер поступали сообщения обусловленного содержания с разных «ников», не привязанных к какому-либо мобильному номеру, с предложениями приобрести сильнодействующие лекарства. Харьковчанин перечислял определенные денежные средства на банковскую карточку продавца, а затем через несколько дней получал почтовое отправление с товаром.

По той же схеме он осуществлял дальнейшую реализацию препаратов своим клиентам.

Злоумышленник имел определенные связи в среде спортсменов, поэтому лично выезжал рейсовыми автобусами в Белгород и другие населенные пункты Белгородской области, где во время личной встречи обсуждал пути поставок из России вышеуказанных лекарственных средств на территорию Украины. В дальнейшем мужчина через пункт пересечения государственной границы провозил незначительные партии лекарственных средств, скрывая указанные вещества в личных вещах.

В рамках уголовного производства, открытого по признакам ч. 4 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых и сильнодействующих веществ) Уголовного кодекса Украины, работники полиции провели обыск по месту жительства 31-летнего харьковчанина. Полицейские изъяли 1500 таблеток сильнодействующего лекарственного средства «Метаксон-10», 40 ампул медпрепарата «Декадураболин», мобильные телефоны, банковские карты, ноутбук. Также у злоумышленника обнаружены билеты за 2017 и 2018 годы на автобус сообщением Харьков – Белгород.

В ходе документирования преступной деятельности фигуранта правоохранители также изъяли 60 упаковок сильнодействующего препарата «Метаксон-10».

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и объявления о подозрении в совершении уголовного преступления. Досудебное расследование продолжается. Мужчине грозит тюремный срок на срок от 5 до 10 лет.

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