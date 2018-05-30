Здоровье

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В Харькове закончился сезон гриппа

В Харькове закончился сезон гриппа
В Харькове в сезоне 2017-2018 гг. гриппом и ОРВИ переболело 174 391 человек (12,3% харьковчан).
Доля детей составила 69,6% переболевших: 0-4 года - 42,6%, 5-14 лет - 51,8% , 15-17 лет - 5,6%, сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

В целом по области гриппом и ОРВИ переболело 263 959 человек, что на 12,2% меньше в сравнении с эпидемическим сезоном прошлого года. Доля детей составила 68,7%.

Для предовращения распространения инфекции учебу останавливали полностью в 60 учебных заведениях, в том числе в трех внешкольных заведениях, трех детских учебных заведениях, 54 школах. В 21-й школе учеба приостанавлалась в отдельных классах.

Методом иммунофлюоресцентной микроскопии обследовано 3 тыс. 571 человек, положительный результат выявлен у 1 тыс. 510 человек. Вирусы гриппа А  выявлялись у 0,3% заболевших (в т.ч. грипп А (H1N1) сезонный - 40%, грипп А (H3N2) - 60%), гриппа В - у 1,7%, парагриппа - у 49,4%, аденовирусы - у 18,1%, РC вирусы - у 30,5%. Методом полимеразной - цепной реакции обследовано 379 человек, с положительным результатом 120 (31,7%), в т.ч. вирусы гриппа А обнаружены у 14,2% заболевших (из них А (H1N1) sw - 47,1%, грипп А (H1N1) сезонный - 11,8%, А (H3N2) - 35,3%, особый  - у 5, 8%), гриппа в - в 85,8%.

Госпитализировались в инфекционные стационары 5 тыс. 825 человек, что составляет 2,2% заболевших. Среди госпитализированных удельный вес детей составляет 70,1%. Зарегистрирован летальный случай от гриппа В у ребенка шести лет.

В течение эпидемического сезона 2017-2018 годов в области против гриппа привито 9 тыс. 173 человек, что составляет 0,3% общего населения области  и 14,4% количества запланированных лиц из групп риска.

На проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения, распространения, локализацию и ликвидацию массовых заболеваний привлечено 1 млн. 600 тыс. 128 грн. из местных бюджетов, бюджетов предприятий и организаций.

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