Харьковчанин нашел в траве гранату 30 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Сообщение о том, что возле двора в траве находится предмет, похожий на боеприпас, поступило в Киевский отдел полиции 29 мая от местного жителя.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. Согласно заключению экспертов, выявленным предметом оказался макет гранаты Ф-1. Заряда взрывчатого вещества он не содержал и не представлял опасности для окружающих.



Вещественное доказательство изъято. Информация внесена в журнал единого учета правонарушений, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.



В тоже время правоохранители напоминают, что подходить к подозрительному предмету, касаться и передвигать его нельзя ни в коем случае. Не нужно пользоваться средствами радиосвязи, мобильным телефоном непосредственно у подозрительного предмета – это может спровоцировать взрыв.



Во всех случаях об обнаружении признаков взрывного устройства, подозрительных предметов необходимо сообщать информацию по телефонам: 102 (в дежурную службу Национальной полиции Украины), (057) 700-16-61, (057) 700-34-50, 067-570-10-77 (дежурному управления СБУ в Харьковской области) или областное управление ГСЧС.