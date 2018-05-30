Происшествия

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Харьковчанин нашел в траве гранату

Харьковчанин нашел в траве гранату
Сообщение о том, что возле двора в траве находится предмет, похожий на боеприпас, поступило в Киевский отдел полиции 29 мая от местного жителя.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. Согласно заключению экспертов, выявленным предметом оказался макет гранаты Ф-1. Заряда взрывчатого вещества он не содержал и не представлял опасности для окружающих.

Вещественное доказательство изъято. Информация внесена в журнал единого учета правонарушений, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

В тоже время правоохранители напоминают, что подходить к подозрительному предмету, касаться и передвигать его нельзя ни в коем случае. Не нужно пользоваться средствами радиосвязи, мобильным телефоном непосредственно у подозрительного предмета – это может спровоцировать взрыв.

Во всех случаях об обнаружении признаков взрывного устройства, подозрительных предметов необходимо сообщать информацию по телефонам: 102 (в дежурную службу Национальной полиции Украины), (057) 700-16-61, (057) 700-34-50, 067-570-10-77 (дежурному управления СБУ в Харьковской области) или областное управление ГСЧС.

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