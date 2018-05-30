Спорт

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В новом сезоне проекта «Я смогу!» примут участие 600 человек

В новом сезоне проекта «Я смогу!» примут участие 600 человек
Открытие 6-го сезона проекта «Я смогу!» состоится 3 июня в ивент-зоне Fabrika.space на улице Благовещенской, 1 в Харькове.
В рамках первой встречи состоится награждение участников 5-го сезона «Я смогу!» в категориях «Скалолазание» и «Танец на пилоне», а также пройдет розыгрыш призов и пригласительных билетов на Extreme Music Fest Sloboda.

На встрече все желающие смогут ознакомиться с графиком тренировок, получить дополнительную информацию о формате проекта, о мероприятиях, которые будут проходить в рамках проекта, и принять участие в мастер-классе и лекции. На встречу все участники проекта должны принести заполненное и подписанное соглашение о снятии ответственности.

Начало – в 17:00.

Новый сезон проекта «Я смогу!» представлен в 4 категориях: «Похудение», Crossfit, «Танцы» и «Скалолазание» и продлится три месяца – с июня по август.

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