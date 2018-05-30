Пожар в Харьковском районе: сгорела баня, есть пострадавший 30 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харьковском районе во время попыток потушить пожар в собственной бане травмировался мужчина.

Как сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, 29 мая в 15:55 поступила информация о пожаре в частном домовладении в Южном на ул. Соборной, 47. К месту происшествия немедленно выехало три отделения службы спасения из Южного, Мерефы и Харькова.



Прибыв по вызову, пожарные установили, что горит надворная застройка, в которой находится баня и гараж. Также загорелась крыша жилого дома в метре от горящей постройки. Площадь пожара составила около 300 м².



Как выяснилось впоследствии возгорания в бане заметили хозяева. 56-летний мужчина пытался самостоятельно потушить огонь, или хотя бы спасти какое-то имущество, и при этом получил ожоги рук и ног. Пострадавшего госпитализировали в областную клиническую больницу.



В 16:50 спасатели локализовали пожар, а в 18:40 полностью его ликвидировали. Причина возникновения пожара выясняется.