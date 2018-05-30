Происшествия

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Пожар в Харьковском районе: сгорела баня, есть пострадавший

Пожар в Харьковском районе: сгорела баня, есть пострадавший
В Харьковском районе во время попыток потушить пожар в собственной бане травмировался мужчина.
Как сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, 29 мая в 15:55 поступила информация о пожаре в частном домовладении в Южном на ул. Соборной, 47. К месту происшествия немедленно выехало три отделения службы спасения из Южного, Мерефы и Харькова.

Прибыв по вызову, пожарные установили, что горит надворная застройка, в которой находится баня и гараж. Также загорелась крыша жилого дома  в метре от горящей постройки. Площадь пожара составила около 300 м².

Как выяснилось впоследствии возгорания в бане заметили хозяева. 56-летний мужчина пытался самостоятельно потушить огонь, или хотя бы спасти какое-то имущество, и при этом получил ожоги рук и ног. Пострадавшего госпитализировали в областную клиническую больницу.

В 16:50 спасатели локализовали пожар, а в 18:40 полностью его ликвидировали. Причина возникновения пожара выясняется.

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