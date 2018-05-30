Харьков развивает новые направления сотрудничества с Китаем

Представители Харьковского горсовета с 27 по 29 мая провели рабочие встречи в городе-побратиме Тяньцзинь (Китайская Народная Республика).



Справка

Тяньцзинь – крупный портовый и промышленный город на северо-востоке Китая, один из четырех городов центрального подчинения Китайской Народной Республики. Население города – около 15 млн человек, площадь – более 11 тыс км². Партнерские отношения Харькова и Тяньцзиня были установлены в 1993 году.