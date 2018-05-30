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Регби-15: харьковский «Олимп» «вынес» киевлян по полной

Регби-15: харьковский «Олимп» «вынес» киевлян по полной
В матче 4-го тура чемпионата Украины в Суперлиге действующий чемпион – харьковский «Олимп» принимал на стадионе ХТЗ регбисов столичного «Антареса» и одержал победу с разгромным счетом 84:5.
Самым резульативным игроком в этом матче стал Олег Косарев. Он принес победителям 29 очков, сделав 3 попытки и точно исполнив 7 реализаций. Также 3 попытки занес в зачетное поле киевлян Вячеслав Пономаренко, по одному приземлению «дыни» в неприятельском «городе» сделали Иван Зализняк, Александр Маршуба, Андрей Царевский, Сергей Куценко, Александр Цвпенко, Александр Мишинев, Удальцов и Максим Чураев.

На следующий день во Львове местный «Сокол» в другом матче тура уступил хмельницкому «Подолью» – 19:32.

В чемпионате наступил трехмесячный перерыв. Встречи очередного 5-го тура пройдут 25 августа. В этот день в Хмельницком сыграют «Подолье» и «Олимп», а во Львове «Сокол» сразится с «Антаресом». Турнирную таблицу уверенно возглавляют харьковчане, набравшие в четырех играх 20 очков из 20 возможных.

Также в субботу на стадионе ХТЗ харьковский «Тех-А-С» в матче четвертого тура группового этапа чемпионата страны в высшей лиге принимал криворожский «Горняк» и уступил в упорной борьбе 20:29. Харьковчане замыкают тройку команд своей группы, в которой лидирует днепровский «Днепр». Именно с ним и сыграет «Тех-А-С» 10 июня в гостях в рамках 5-го тура.

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