Регби-15: харьковский «Олимп» «вынес» киевлян по полной 30 мая 2018 г. Олег Столбецов 0 0

В матче 4-го тура чемпионата Украины в Суперлиге действующий чемпион – харьковский «Олимп» принимал на стадионе ХТЗ регбисов столичного «Антареса» и одержал победу с разгромным счетом 84:5.

Самым резульативным игроком в этом матче стал Олег Косарев. Он принес победителям 29 очков, сделав 3 попытки и точно исполнив 7 реализаций. Также 3 попытки занес в зачетное поле киевлян Вячеслав Пономаренко, по одному приземлению «дыни» в неприятельском «городе» сделали Иван Зализняк, Александр Маршуба, Андрей Царевский, Сергей Куценко, Александр Цвпенко, Александр Мишинев, Удальцов и Максим Чураев.



На следующий день во Львове местный «Сокол» в другом матче тура уступил хмельницкому «Подолью» – 19:32.



В чемпионате наступил трехмесячный перерыв. Встречи очередного 5-го тура пройдут 25 августа. В этот день в Хмельницком сыграют «Подолье» и «Олимп», а во Львове «Сокол» сразится с «Антаресом». Турнирную таблицу уверенно возглавляют харьковчане, набравшие в четырех играх 20 очков из 20 возможных.



Также в субботу на стадионе ХТЗ харьковский «Тех-А-С» в матче четвертого тура группового этапа чемпионата страны в высшей лиге принимал криворожский «Горняк» и уступил в упорной борьбе 20:29. Харьковчане замыкают тройку команд своей группы, в которой лидирует днепровский «Днепр». Именно с ним и сыграет «Тех-А-С» 10 июня в гостях в рамках 5-го тура.