Происшествия

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На Харьковщине с балкона выпал полуторагодовалый ребенок

На Харьковщине с балкона выпал полуторагодовалый ребенок
В Лозовой Харьковской области полуторагодовалый малыш выпал с балкона второго этажа.
Медики оценивают состояние ребенка как стабильно тяжелое.

Сообщение о происшествии поступило в Лозовской отдел полиции 29 мая в 8.50.

Полицейские установили, что утром 26-летняя мать мальчика пошла в магазин. С ребенком осталась его бабушка, которая пришла к ним в гости. Малыш играл на балконе. Когда 49-летняя женщина отвлеклась и вышла в другую комнату, мальчик выпал с балкона. Квартира расположена на втором этаже пятиэтажного дома.

Ребенка доставили в реанимационное отделение центральной районной больницы.

Известно, что 26-летняя женщина самостоятельно воспитывает еще двоих детей. Семья на учете в полиции не состоит.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

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