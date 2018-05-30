На Харьковщине с балкона выпал полуторагодовалый ребенок 30 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Лозовой Харьковской области полуторагодовалый малыш выпал с балкона второго этажа.

Медики оценивают состояние ребенка как стабильно тяжелое.



Сообщение о происшествии поступило в Лозовской отдел полиции 29 мая в 8.50.



Полицейские установили, что утром 26-летняя мать мальчика пошла в магазин. С ребенком осталась его бабушка, которая пришла к ним в гости. Малыш играл на балконе. Когда 49-летняя женщина отвлеклась и вышла в другую комнату, мальчик выпал с балкона. Квартира расположена на втором этаже пятиэтажного дома.



Ребенка доставили в реанимационное отделение центральной районной больницы.



Известно, что 26-летняя женщина самостоятельно воспитывает еще двоих детей. Семья на учете в полиции не состоит.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.