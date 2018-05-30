Общество

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В Харькове посоветуются, как эффективнее бороться с распространением наркотиков

В Харькове посоветуются, как эффективнее бороться с распространением наркотиков
Круглый стол «Пути преодоления наркоэпидемии на Харьковщине» пройдет 31 мая в малом зале Харьковского горсовета.
Мероприятие инициировали представители общественного движения «Нарисуй жизнь», общественные организации Харькова, родительские комитеты учебных учреждений.

В обсуждении примут участие представители горсовета, коммунальных предприятий, Национальной полиции, Департамента противодействия наркопреступности, общественных организаций, родители.

Участники встречи обсудят критерии эффективности работы центров реабилитации; формы работы департаментов Национальной полиции Украины в Харьковской области по борьбе с так называемыми «закладками», продажей наркотических и психо-активных веществ, незаконной рекламой в интернете; проблему деактивации интернет-адресов на фасадах домов; проведение воспитательной работы в учебных учреждениях; новые направления сотрудничества учебных учреждений с общественными организациями. По результатам обсуждения будет принята резолюция.

Накануне в Харькове провели акцию «Нарисуй жизнь», в которой приняли участие более 200 харьковчан. Целью было убрать интернет-адреса, размещенные на фасадах зданий и других объектах. Во время акции прошел опрос среди жителей Индустриального и Киевского районов. По итогам опроса выяснилось, что 73% харьковчан знают о том, что скрывают за собой эти надписи, 42% из них – молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет, 89% – активно поддержали акцию, а 67% высказались в пользу введения государственной программы по противодействию наркоэпидемии, сообщает пресс-служба горсовета.

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