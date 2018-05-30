Харьков

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На Харьковщине сохраняется высокая пожароопасность

На Харьковщине сохраняется высокая пожароопасность
В Харьковской области 30, 31 мая и 1 июня будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.
В течение пожароопасного периода запрещается посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса, разводить костер в лесу и лесопосадках, заезжать на автомобиле в лес, курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки, оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь, охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия.

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области обратилось к гражданам с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах.

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