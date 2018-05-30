Общество

  • 161
    •  / 

В Харькове открылись пришкольные лагеря

В Харькове открылись пришкольные лагеря
192 пришкольных лагеря, в которых планируют оздоровить более 35 тысяч детей, открылись в Харькове 29 мая.
Начинается работа пришкольных лагерей города стандартно – с утренней зарядки и вкусного завтрака. В ежедневный рацион школьников входят свежие овощи, фрукты, мясо. Организация и качество питания проходят постоянный контроль со стороны медработников, школьной комиссии, а также специалистов по детскому питанию. Например, питание в пришкольных лагерях Немышлянского района проверяет инженер-технолог КП «Комбинат детского питания» Валентина Солоха.

– Мы даем детям свежие овощи – огурцы, салат из капусты. Сегодня они получат на обед клубнику. Каждый день стараемся разнообразить меню, в рацион обязательно включено натуральное мясо и рубленное: котлеты, курица, тушенное мясо, а также рыба. Продукты завозятся ежедневно, все свежее. Стоимость питания на одного школьника в день составляет 25 грн, из них – 9 грн стоит завтрак и 16 грн – обед, - рассказала Валентина Солоха.

Как сообщила главный специалист Департамента образования Наталья Воробьева, пришкольные лагеря посещают примерно треть школьников Харькова. Наиболее востребован такой вид досуга среди учащихся начальной школы, но есть и отряды для учеников 8, 9 и даже 10 классов.

– Есть лагеря, где работают тематические или профильные смены. Больше всего таких лагерей – языковых, их в городе 125. Здесь дети получают возможность усовершенствовать навыки общения на английском, немецком, французском языках, есть лагеря с изучением даже испанского языка. Также на базе учреждений образования предусмотрены профильные смены спортивного и краеведческого направления. В каждом из лагерей есть медицинский работник и продолжает работать охрана, – сообщила Наталья Воробьева.

Например, на базе специализированной школы №73 начал работу языковой пришкольный лагерь, который посещают более 200 школьников. По словам преподавателя английского языка школы Людмилы Никитиной, учебное заведение уже третий год сотрудничает с волонтерской организацией GO camp, которая приглашает в Украину волонтеров со всего мира для обучения английскому языку.

– Два года назад у нас был волонтер из Мексики, в прошлом году мы изучали язык со студентом из Лондона. В этом году дети также с нетерпением ждут волонтера. Он к нам приезжает не как учитель, а как друг и помощник, поэтому дети очень легко находят с ним общий язык и стараются общаться на английском, потому что наш гость вообще не знает нашего языка. Все это проходит в игровой форме. За две недели лагеря, конечно, выучить английский язык нельзя, но можно преодолеть языковой барьер, – отметила Людмила Никитина.

Кроме уроков английского, в расписании школьников всевозможные игры, квесты, конкурсы и мастер-классы. Например, воспитанники лагеря «Романтика», который открылся на базе Харьковской гимназии №14, учились плести фенечки. Днем детей ждет развлекательная программа – знакомство отрядов лагеря.

– Я уже не первый год хожу в школьный лагерь, и мне здесь очень нравится. Мы здесь находим новых друзей. Во время учебы мы редко общаемся с детьми из параллельных классов, а здесь нас объединяют веселые игры и конкурсы. Можно завести новые знакомства. Сегодня у нас представления каждого отряда, нам нужно было подготовить плакат, речевку и танец, – рассказала ученица 6-го класса Аня Перегняк.

По словам директора лагеря «Романтик» Максима Фурсова, это один из самых больших лагерей для школьников в Немышлянском районе. В этом году в «Романтике» – 21 отряд и 515 воспитанников.

– У нас в лагере уже сложились определенные традиции. Каждый год проходит день Нептуна. Если погода позволяет, мы проводим этот праздник на улице, если нет - в актовом зале. Мы стараемся каждый год разнообразить нашу программу: выезжаем отрядами в парк Горького, в театры, но чаще приглашаем артистов к себе в учебное заведение. Например, вчера на открытии лагеря детей развлекали клоуны, было шоу мыльных пузырей. Также в лагере пройдет показ стерео-кино и готовим праздничную программу ко Дню защиты детей, – сообщил Максим Фурсов.

Пришкольные лагеря будут работать в городе до 15 июня включительно. В стоимость пребывания в лагере входит питание ребенка и дополнительные экскурсии по желанию. Отметим, около 2 тысяч детей льготного контингента обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием за счет средств городского бюджета, сообщили в горсовете.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2613.58 грн
100 EUR 3040.12 грн
10 RUB 4.1755 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи