Дети посетят харьковский авиазавод 30 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Около тысячи детей посетят Музей авиации Харьковского авиазавода в июне.

Экскурсантов познакомят с историей самолетостроения с момента создания Харьковского авиазавода в 20-е годы XIX века.



– У нас есть 24 уменьшенные копии различных конструкций самолетов, которые выпускались здесь в течение 92 лет, а также модели крылатой ракеты, самолета-разведчика – беспилотного Ту-141, снегохода «Харьковчанка-2», на котором исследовали Южный полюс Земли, – рассказывает директор музея Владимир Котляр.



Есть еще авиамузей на аэродроме завода.



– У нас есть Як-18, МиГ15-УТИ, ракета Х-15, самолет-разведчик Ту-104, Ту-124, Ту-134 - это настоящие летательные аппараты, которые отработали свой ресурс и получили право на вечную стоянку на предприятии , где и были созданы, – сказал Владимир Котляр.