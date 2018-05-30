Харьков

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Дети посетят харьковский авиазавод

Дети посетят харьковский авиазавод
Около тысячи детей посетят Музей авиации Харьковского авиазавода в июне.
Экскурсантов познакомят с историей самолетостроения с момента создания Харьковского авиазавода в 20-е годы XIX века.

– У нас есть 24 уменьшенные копии различных конструкций самолетов, которые выпускались здесь в течение 92 лет, а также модели крылатой ракеты, самолета-разведчика – беспилотного Ту-141, снегохода «Харьковчанка-2», на котором исследовали Южный полюс Земли, – рассказывает директор музея Владимир Котляр.

Есть еще авиамузей на аэродроме завода.

– У нас есть Як-18, МиГ15-УТИ, ракета Х-15, самолет-разведчик Ту-104, Ту-124, Ту-134 - это настоящие летательные аппараты, которые отработали свой ресурс и получили право на вечную стоянку на предприятии , где и были созданы, – сказал Владимир Котляр.

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