В Харьковской области два парня пытали подростка 30 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

​По ходатайству Лозовской местной прокуратуры Близнюковский районный суд области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для двух молодых людей, подозреваемых в незаконном лишении свободы человека и пытках, совершенными по предварительному сговору группой лиц.



Происшествие случилось 23 мая. Двое парней 20 и 21 лет решили «проучить» 16-летнего односельчанина, который якобы ранее был причастен к совершению имущественного преступления.



Нетрезвые «воспитатели» в два часа ночи приехали к дому потерпевшего. Мальчик в это время отдыхал на лавочке возле двора. Один из парней ударил жертву по голове, после чего несовершеннолетнего закрыли в багажнике автомобиля. Парня вывезли в пустынное место и жестоко избивали, «выбивая» признание. А когда он пытался бежать, завалили на землю и пытали плоскогубцами. Пытки продолжались около часа. Когда пострадавший потерял сознание, его палачи скрылись.



Сейчас досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статей предусматривает до 10 лет лишения свободы.



Пострадавший сейчас находится в больнице, его жизни ничего не угрожает, сообщили в областной прокуратуре.