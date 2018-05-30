Происшествия

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В Харьковской области два парня пытали подростка

В Харьковской области два парня пытали подростка
​По ходатайству Лозовской местной прокуратуры Близнюковский районный суд области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для двух молодых людей, подозреваемых в незаконном лишении свободы человека и пытках, совершенными по предварительному сговору группой лиц.
Происшествие случилось 23 мая. Двое парней 20 и 21 лет решили «проучить» 16-летнего односельчанина, который якобы ранее был причастен к совершению имущественного преступления.

Нетрезвые «воспитатели» в два часа ночи приехали к дому потерпевшего. Мальчик в это время отдыхал на лавочке возле двора. Один из парней ударил жертву по голове, после чего несовершеннолетнего закрыли в багажнике автомобиля. Парня вывезли в пустынное место и жестоко избивали, «выбивая» признание. А когда он пытался бежать, завалили на землю и пытали плоскогубцами. Пытки продолжались около часа. Когда пострадавший потерял сознание, его палачи скрылись.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статей предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Пострадавший сейчас находится в больнице, его жизни ничего не угрожает, сообщили в областной прокуратуре.

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