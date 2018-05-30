Тысячам семей Харьковщины субсидии пересчитают автоматически

Автоматически субсидии будут пересчитаны 157 тысячам семей области.
Об изменениях в правилах назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, внесенных Постановлением Кабинета министров №329, рассказал в ходе брифинга 30 мая директор Департамента социальной защиты населения ХОГА
Юрий Шпарага.
– Это граждане, у которых нет недавно купленных предметов роскоши, новых автомобилей (до 5 лет), в составе семей которых нет трудоспособных лиц, декларирующих нулевые доходы, – уточнил Юрий Шпарага.
Новое заявление и декларацию нужно подать арендаторам жилья, внутренне перемещенным лицам, семьям, которым субсидия была назначена по решению комиссии - не на всех зарегистрированных, а на фактически проживающих в квартире лиц. Также за назначением субсидии нужно обратиться семьям, в которых произошли изменения в составе семьи в течение года, и тем гражданам, которые имеют более чем двухмесячную задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Всего, по подсчетам департамента соцзащиты, на Харьковщине около 176 тыс. таких семей.
Кроме того, постановлением Кабмина предусмотрены условия, при которых с 1 мая этого года субсидия не будет назначаться.
– Субсидию не будут назначать, если площадь помещения превышает 120 м² для квартир и 200 м² – для индивидуального дома, или если кто-то из семьи имеет транспортное средство не старше 5 лет. Если в составе семьи есть неработающие лица трудоспособного возраста или граждане, которые выехали за границу более чем на 60 дней и при этом не декларируют доходы, – привел пример Юрий Шпарага.
Также постановлением определена социальная норма жилья, на которую можно получить субсидию, – 13,65 м² общей площади на одного человека и дополнительно 35,22 м² – на домохозяйство.
Еще одно новшество: семья должна декларировать доходы всех лиц (муж, жена, несовершеннолетние дети), даже тех, которые прописаны по другому адресу.
– Все эти изменения направлены на то, чтобы сделать государственную помощь более адресной. Правила ужесточились. Но при органах соцзащиты по-прежнему будут работать комиссии, в которые можно будет обращаться в спорных ситуациях. Каждый случай будет рассматриваться отдельно, и тот, кто действительно нуждается в помощи, обязательно ее получит, – подчеркнул Юрий Шпарага.
Следует учитывать и то, что теперь субсидия будет назначаться дважды в год (а не один, как раньше). В мае субсидия будет назначаться на неотапливаемый период (до сентября включительно), а в октябре – отопительный (до апреля включительно). При этом субсидии на приобретение сжиженного газа и твердого топлива назначаются, как и ранее, на календарный год.