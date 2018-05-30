Тысячам семей Харьковщины субсидии пересчитают автоматически 30 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Хозяева еще 176 тысяч домовладений должны обратиться в органы соцзащиты населения с новым заявлением, чтобы подтвердить право на помощь государства.