У харьковских курсантов-летчиков началась первая практика

30 мая на аэродроме Харьковского аэроклуба Общества содействия обороне Украины имени Валентины Гризодубовой состоялось торжественное открытие летной практики у курсантов второго курса летного факультета Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

Справка

Самолет ХАЗ-30 предназначен для первоначального обучения пилотов аэроклубов, летных училищ военной и гражданской авиации, а также для выполнения полетов частными лицами. Самолет оснащен австрийским двигателем Rotax-912 ULS. Его максимальная скорость – 200 км/ч, длина разбега – 100 м, длина пробега – 100 м. Максимальная взлетная масса самолета составляет 650 кг, максимальная посадочная масса – 650 кг, максимальная масса снаряженного самолета – 565 кг, масса пустого самолета – 395 кг.

В течение следующих 4 месяцев – до конца сентября 2018 года – 30 ребят проведут в небе по 45 часов, из которых 15 часов отведено самостоятельным полетам.Перед первым в жизни полетом успехов курсантам пожелал начальник штаба – первый заместитель начальника ХНУВС военный летчик первого класса генерал-майор Алексей Котов.– Первое «свидание» с небом летчики запоминают на всю жизнь. В тот момент, когда шасси отрываются от земли, у пилота как будто вырастают крылья. Сегодня второкурсники сделали важный шаг на пути к осуществлению своей небесной мечты и приобретения права называться военным летчиком. Внимательно слушайте все советы старших наставников и достигнете высот профессионализма, – сказал Алексей Котов.Планируется, что до завершения летной практики каждый из курсантов отработает такие полетные задания, как: полет по кругу, по маршруту, вылет в зону, горка и другие упражнения на простой пилотаж. При этом полеты будут выполняться на скоростях до 200 километров в час в диапазоне высот от 150 до 1000 метров.По словам начальника летного факультета ХНУВС военного летчика первого класса полковника Геннадия Дубовика, полеты на легкомоторных самолетах – освоение первого уровня подготовки пилота в погонах. На втором уровне ребята будут подниматься в небо уже на реактивных Л-39 «Альбатрос» и транспортных Ан-26. А на высшей ступеньке покорения неба курсанты будут садиться в кабину боевых самолетов типа Миг-29, Су-27 или Су-25.