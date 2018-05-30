Названы худшие фильмы о войне
30 мая 2018 г.
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30 мая 2018 г.
Бивор раскритиковал за переизбыток художественного вымысла ленты «Темные времена» и «Дюнкерк». В первой ему не понравилось, в частности, что большую часть фильма персонажи почему-то проводят в бункерах в то время, когда немцы еще не бомбили Лондон. По словам историка, сцена с Уинстоном Черчиллем (Гэри Олдман) в подземке — полностью выдумана, как и многие другие эпизоды. Он сравнил просмотр «Темных времен» с неприятным походом к стоматологу.
Критик также назвал исторически недостоверными фильмы «Патриот» с Мэлом Гибсоном, «Спасти рядового Райана» с Томом Хэнксом и «Враг у ворот» с Джудом Лоу.
По словам Бивора, лучшая военная картина всех времен — французский фильм 1965 года «317-й взвод», повествующий о войне во Вьетнаме. Критик отметил, что лента стала фаворитом благодаря правдивому изображению персонажей и влиянию войны на их психологическое состояние. На второе место Бивор поставил картину 1966 года «Битва за Алжир», рассказывающую о войне за независимость этой страны в 1950-х.
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