На Марсе нашли идеальное место для инопланетной жизни

Международная группа ученых под руководством астробиолога Шона МакМэхона (Sean McMahon) из Эдинбургского университета предположила, что богатые железом породы на Марсе, расположенные вблизи древних высохших озер, являются наиболее подходящим местом для поиска следов микроорганизмов, живших миллиарды лет назад.

В настоящий момент нет доказательств того, что Марс был обитаемым, однако на планете когда-то существовали пригодные для жизни условия. Наблюдения с орбиты показали, что на поверхности находятся высохшие речные долины, извилистые и разветвленные русла, характерные для озер осадки в депрессиях рельефа, а также конусы выноса, образованные наносами в устьях водных потоков.

Жидкая вода существовала там 4100-3500 миллионов лет назад, когда Марс обладал плотной атмосферой, препятствующей проникновению губительной солнечной радиации.

Специалисты проанализировали имеющуюся научную литературу и определили места, которые лучше всего подходят для поиска следов микробной жизни на Марсе, если она когда-либо существовала. Ими являются богатые железом и кремнеземом озерные отложения, которые соответствуют окислительно-восстановительной среде, пригодной для бактерий с анаэробным метаболизмом. Они также подходят для фоссилизации — процесса превращения погибших организмов в ископаемые. Другим подходящим местом могут быть бывшие горячие источники, однако их существование на Марсе необходимо подтвердить.

В 2020 году НАСА запустит миссию Mars 2020 в рамках долговременной программы Mars Exploration Program. На Красную планету отправят ровер, по конструкции аналогичный марсоходу Curiosity. Новый планетоход предназначен для астробиологических исследований древних пород и поиска следов жизни. Он будет снабжен дроном для разведки и обладать большей мобильностью, чем его предшественник, однако ученые полагают, что успех миссии зависит от удачного выбора места посадки.