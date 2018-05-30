На Марсе нашли идеальное место для инопланетной жизни
30 мая 2018 г.
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30 мая 2018 г.
В настоящий момент нет доказательств того, что Марс был обитаемым, однако на планете когда-то существовали пригодные для жизни условия. Наблюдения с орбиты показали, что на поверхности находятся высохшие речные долины, извилистые и разветвленные русла, характерные для озер осадки в депрессиях рельефа, а также конусы выноса, образованные наносами в устьях водных потоков.
Жидкая вода существовала там 4100-3500 миллионов лет назад, когда Марс обладал плотной атмосферой, препятствующей проникновению губительной солнечной радиации.
Специалисты проанализировали имеющуюся научную литературу и определили места, которые лучше всего подходят для поиска следов микробной жизни на Марсе, если она когда-либо существовала. Ими являются богатые железом и кремнеземом озерные отложения, которые соответствуют окислительно-восстановительной среде, пригодной для бактерий с анаэробным метаболизмом. Они также подходят для фоссилизации — процесса превращения погибших организмов в ископаемые. Другим подходящим местом могут быть бывшие горячие источники, однако их существование на Марсе необходимо подтвердить.
В 2020 году НАСА запустит миссию Mars 2020 в рамках долговременной программы Mars Exploration Program. На Красную планету отправят ровер, по конструкции аналогичный марсоходу Curiosity. Новый планетоход предназначен для астробиологических исследований древних пород и поиска следов жизни. Он будет снабжен дроном для разведки и обладать большей мобильностью, чем его предшественник, однако ученые полагают, что успех миссии зависит от удачного выбора места посадки.
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