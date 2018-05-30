Чего боится Оззи Осборн
30 мая 2018 г.
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Гости Вечернего Харькова
|Почетные Харьковчане
|Фотобанк ВХ
|Блоги
|Справочники ВХ
|Архив ВХ
30 мая 2018 г.
Впрочем, ранее он признался, что больше всего боится своей жены Шэрон.
«И я говорю это со всем возможным уважением», — подчеркнул Осборн.
Оззи Осборн женился на Шэрон Арден в 1982 году. Она стала второй женой музыканта. В браке у Осборнов родились трое детей: Эйми, Келли и Джек. Семья вокалиста Black Sabbath стала популярной после выхода ТВ реалити-шоу «Семейка Осборнов», в которой были показаны будни родных музыканта.
Оззи Осборну 69 лет. Его настоящее имя — Джон. Он прославился в начале 1970-х как вокалист хеви-метал-группы Black Sabbath.
Коллектив Black Sabbath является одним из основоположников хеви-метала. Группа была образована в 1968 году. В 1979-м Осборна уволили из команды из-за пьянства и наркотической зависимости. Ему удалось сделать успешную сольную карьеру, а Black Sabbath продолжили выступать с другими вокалистами. Группа несколько раз воссоединялась в оригинальном составе, за исключением барабанщика Билла Уорда. Наиболее громкое воссоединение произошло в 2010 году. В 2013-м вышел альбом «13» — первая студийная работа Black Sabbath c Оззи за 35 лет. Однако через пару лету стало известно о распаде группы, перед которым артисты отправились в прощальный тур.
Последний концерт Black Sabbath прошел в феврале 2017 года в родном для музыкантов британском Бирмингеме.
Читайте также:
Выбор читателей
|100 USD
|2613.58 грн
|100 EUR
|3040.12 грн
|10 RUB
|4.1755 грн