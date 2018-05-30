Общество

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В колонии показали кино

В колонии показали кино
В Харьковской исправительной колонии (№43) в рамках киноклуба медиапросвещения Docudays осужденным показали короткометражные ленты «Туман» и «Цирк бабочек».
После кинопоказа было проведено групповое обсуждение, во время которого каждый из участников имел возможность поделиться своими впечатлениями и мыслями, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста. Во время обсуждения кинофильмов на первый план вышла тема изменений, которые происходят в современном мире, связанных с агрессивной экономикой и хрупкостью человеческого существования. Разговор зашел и о том, что значит быть человеком.

Как отметил начальник учреждения Андрей Ольховский, проведение с осужденными мероприятий в рамках киноклуба медиапросвещения Docudays стало доброй традицией и позволяет через кинематограф поднимать важные для современного человека темы.

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