ДТП в Харькове: пьяный водитель «подвинул» два автомобиля
30 мая 2018 г.
Вечерний Харьков
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Автомобили Volkswagen Caddi, Ford и ВАЗ-21099 столкнулись на улице Полевой в Харькове. Авария произошла 30 мая около 10:15.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель автомобиля Volkswagen не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Ford и автомобилем ВАЗ-21099.
Во время оформлeння ДТП патрульные обнаружили у водителя автомобиля Volkswagen явные признаки алкогольного опьянения.
Согласно действующему законодательству, полицeйские предложили мужчине на месте пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью газоанализатора "Драгер", он согласился.
Результат осмотра составил 2.54 промилле, что превышает допустимую норму (0,2 промилле) почти в 13 раз.
На водителя автомобиля Volkswagen инспeкторы составили два административных протокола за совершение ДТП и управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.