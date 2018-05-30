Харьковчанка Элина Свитолина вышла в третий круг Ролан Гаррос 30 мая 2018 г. источник 0 0

Четвертая «ракетка» мира и первая ракетка Украины харьковчанка Элина Свитолина одержала вторую победу на турнире серии Grand Slam – Открытом чемпионате Франции по теннису Ролан Гаррос в Париже с общим призовым фондом €36 млн.

Во встрече за выход в третий раунд соревнований Свитолина нанесла поражение 87-му номеру мирового классификации словачке Виктории Кужмовой – 6:3, 6:4.



Поединок продолжался 1 час 20 минут.



Путевку в четвертый круг турнира Свитолина разыграет с румынкой Микаэлой Бузарнеску (33-я «ракетка» мира), которая обыграла шведку Ребекку Петерсон (97) – 6:1, 6:2.