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Харьковчанка Элина Свитолина вышла в третий круг Ролан Гаррос

Харьковчанка Элина Свитолина вышла в третий круг Ролан Гаррос
Четвертая «ракетка» мира и первая ракетка Украины харьковчанка Элина Свитолина одержала вторую победу на турнире серии Grand Slam – Открытом чемпионате Франции по теннису Ролан Гаррос в Париже с общим призовым фондом €36 млн.
Во встрече за выход в третий раунд соревнований Свитолина нанесла поражение 87-му номеру мирового классификации словачке Виктории Кужмовой – 6:3, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 20 минут.

Путевку в четвертый круг турнира Свитолина разыграет с румынкой Микаэлой Бузарнеску (33-я «ракетка» мира), которая обыграла шведку Ребекку Петерсон (97) – 6:1, 6:2.

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