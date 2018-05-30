Большевики украли у Фаберже семь чемоданов драгоценностей

Один из самых известных в мире ювелиров Карл Фаберже прожил сложную жизнь.

Отец безоговорочно поверил в талант своего сына

Роковые яйца

Уникальные украшения могли достаться большевикам

Яйцо «Ампир» обнаружилось в конце ХХ века

Ювелир доживал свои дни в нищете

Настоящие шедевры, созданные им для императорской семьи, сегодня оцениваются в миллионы долларов и, несмотря на развитие технологий, многие его профессиональные приемы до сих пор никто не может повторить. Но самая большая загадка в биографии мастера заключается в том, куда исчезла его коллекция украшений после революции 1917 года.Карл Фаберже родился 30 мая (18 мая по старому стилю) 1846 года в Санкт-Петербурге. По происхождению его родители были французскими протестантами (гугенотами), покинувшими Пикардию (Франция) в ХVII веке.Отец Карла Густав Фаберже родился в городе Пярну (Эстония), а его мать Шарлотта Юнгштедт была дочерью датского художника. Фаберже-старший в 1842 году открыл в Санкт-Петербурге на Большой Морской улице небольшую ювелирную фирму, которую впоследствии сделал всемирно известной его талантливый сын.У Карла очень рано проявились художественные способности и интерес к ювелирному делу. Благодаря отцу он смог получить отличное образование: он учился в немецкой частной школе Святой Анны в Санкт-Петербурге, затем посещал дрезденскую «Хандельшуле», обучаясь коммерции. После этого он долго путешествовал по Европе, изучая ювелирное дело, в том числе и у немецкого мастера Джозефа Фридмана.В конце 1864 года Карл Фаберже вернулся в Россию и стал работать в мастерской отца. Кроме того, он реставрировал экспонаты отделений древностей и драгоценностей Эрмитажа, причем делал это на протяжении полутора десятка лет совершенно безвозмездно.Спустя восемь лет отец официально передал ему свои полномочия, посчитав его достаточно зрелым для ведения бизнеса и создания собственных ювелирных шедевров. Изменения пошли фирме на пользу. Если поначалу мастерская продолжала выпускать стандартный набор женских украшений в популярном тогда французском стиле, то через некоторое время она стала заметно выделяться среди своих конкурентов. С расширением ассортимента и ростом заказов были выделены самостоятельные подразделения по изготовлению золотых, эмалевых и серебряных изделий, знаков, жетонов и орденов, а также камнерезная мастерская.Таким образом, благодаря тонкому художественному вкусу и коммерческой жилке Карла Фаберже небольшая фирма превратилась в самое крупное в Российской империи предприятие, на котором творили более пятисот ювелиров и художников. Мастерская имела филиалы в Москве, Одессе, Киеве и Лондоне.Первый триумф к Карлу пришел в 1882 году на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Москве, где он представил копии скифских сокровищ, хранящихся в Эрмитаже, а также изящные дамские украшения, которые принесли своему создателю золотую медаль.С 1883 года Фаберже стал получать заказы от российского императорского двора, а через два года ему дали право именоваться Поставщиком Двора Его Императорского Величества и использовать на вывеске изображение государственного герба. Спустя же семь лет ювелиру пожаловали звание Оценщика Кабинета Его Императорского Величества, которое давало право беспрепятственно посещать все дворцы.Фирма Фаберже, кроме традиционных ювелирных украшений, производила столовые приборы и прочие «полезные предметы»: портсигары, шкатулки, брелоки, рамки для фото, колокольчики, ручки для тростей и зонтов, бонбоньерки, флаконы для духов, часы и т.п. Но символом фирмы Фаберже стали пасхальные яйца-сувениры.Идея их создания принадлежала не Карлу – она возникла у императора Александра III в 1885 году. Тогда император заказал ювелиру необычный подарок своей супруге Марии Федоровне к светлому празднику. Фаберже изготовил яйцо «Курочка», покрытое белой эмалью, внутри которого располагался «желток» из золота, а в нем была спрятана курочка с рубиновыми глазками. Успех первого такого шедевра подвигнул Карла придумывать все новые и новые изделия. Всего было создано 71 яйцо (из них 52 для императорской семьи).Вдохновленный вниманием императора, Фаберже открыл новое направление в ювелирном искусстве. Его фирма начала использовать полудрагоценные камни и минералы - горный хрусталь, нефрит, топаз, яшму, лазурит и другие. Сначала такие заказы выполняли уральские мастера, но позже фирма открыла собственные камнерезные мастерские в Петербурге.Кстати, до сих пор остается не воспроизводимой знаменитая гильошированная эмаль. Техника наложения прозрачного покрытия на резную поверхность была известна давно. Однако в мастерских Фаберже в той технике достигли особого совершенства. Используя цветовую палитру, насчитывавшую более ста цветов и оттенков, ювелиры каждый раз создавали новый эффект за счет узоров гильошированного фона, состоящего из вертикальных и горизонтальных полосок, «елочки», чешуек и зигзагов.В 1917 году в России к власти пришли большевики. Поначалу революционные перемены не касались Карла, но вечно так быть не могло - в его доме хранились ювелирные изделия на сумму 7,5 млн золотых рублей. Драгоценности находились в бронированном лифте-сейфе, который был подключен к электричеству. Однако никакие ухищрения не могли остановить большевиков, прослышавших о сокровищах.Когда ювелир понял, что революционеры доберутся до них любой ценой, он сдал свой дом для проживания швейцарской миссии (на тот момент действовал закон о защите собственности иностранцев). Все драгоценности, которые он сдал на хранение швейцарцам, еле поместились в семь чемоданов, а их опись заняла 20 страниц.Через несколько месяцев стало известно о готовящемся налете на миссию, и драгоценности были срочно переправлены в норвежское посольство. Однако через день на него было совершено нападение, и драгоценности и архив Карла Фаберже бесследно исчезли.Естественно, в хищении ценностей немедленно заподозрили большевиков, тем более что накануне неподалеку от места преступления крутился следователь ВЧК Артур Фраучи, который позже под фамилией Артузов сделал в ОГПУ головокружительную карьеру.Учитывая тот факт, что в большевистской России перед Наркоматом торговли была поставлена задача любыми путями найти валюту на нужды революции, шансы Фаберже сохранить свои сокровища практически равнялись нулю.Вот что писал в своих мемуарах дворянин-марксист Георгий Соломон, заместитель народного комиссара торговли, в конце 1920-х годов разочаровавшийся в Советской России и сбежавший на Запад: «Я упомянул о национализированных в государственный фонд драгоценных камнях и ювелирных изделиях. Заинтересовавшись ими, так как они представляли собой высокой ценности обменный фонд, я с трудом, после долгого ряда наведенных справок, узнал в конце концов, что все драгоценности находятся в ведении Наркомфина и хранятся в Настасьинском переулке, в доме, где находилась прежде ссудная казна. В условленный день мы поехали туда… Кое-где драгоценности лежали кучами на полу, на подоконниках. Старинная серебряная посуда валялась вместе с артистически сработанными диадемами, колье, портсигарами, серьгами, серебряными и золотыми табакерками… Все было свалено кое-как вместе… Попадались корзины, сплошь наполненные драгоценными камнями без оправы… Были тут и царские драгоценности… Валялись предметы чисто музейные… И все это без всякого учета. Правда, и снаружи, и внутри были часовые. Был и заведующий, который не имел ни малейшего представления ни о количестве, ни о стоимости находившихся в его заведовании драгоценностей…»Разумеется, при таких условиях хранения многие драгоценности могли просто исчезнуть на некоторое время, а потом появиться в частных коллекциях советских или зарубежных «гурманов».К примеру, нефритовое яйцо, пропавшее в начале прошлого века, неожиданно нашлось в 1995 году в Петербурге в антикварном магазине. Принесли его наследники старого большевика Шварца, занимавшего в 1918 году пост комиссара. Но яйцо лишилось короны с бриллиантами, царских монограмм и миниатюры.«В Фонд Валютного управления Наркомфина были переданы в 1922 году императорские пасхальные яйца, – рассказал «Совершенно секретно» Валентин Скурлов, ученый-фабержевед с мировым именем. – Переданы им были 42 пасхальных яйца, а обратно вернулись в 1927 году только 27. Куда пропали в этот пятилетний промежуток 15 яиц, в том числе то, которое мы рассматриваем? В 1922 году это пасхальное яйцо «Ампир», нефритовое, с миниатюрой императора и двумя бриллиантами, еще было…»Далее его след надолго теряется, но Скурлов утверждал, что зимой 2014-2015 годов держал «Ампир» в руках: «Я пришел к выводу, что это подлинное произведение Фаберже, но там сложная история. Чтобы получить необходимые доказательства, нужен доступ к архивам. Но попасть туда не просто сложно, а невозможно».Однако существует и еще одна версия, согласно которой Карл Фаберже пустил «экспроприаторов» по ложному следу, сделав вид, что все ценности сосредоточены в чемоданах, вывезенных в посольство. На самом же деле он спрятал их у надежных людей в неизвестном месте (или местах). Кстати, эта легенда отчасти подтвердилась в 1990 году. В Москве при реконструкции дома №13 на улице Солянка рабочие нашли под подоконником тайник, где в двух жестяных коробках лежали несколько золотых украшений (броши, серьги, ожерелье) с клеймом Фаберже. Позже исследователи выяснили, что в этом доме жил руководитель московского филиала торгового дома «Фаберже» Аверкиев, который в 1929 году погиб в подвалах Лубянки. Дальнейшие поиски, в том числе и в домах, где жили другие сотрудники мастерских, результатов не дали.В любом случает, Карлу вряд ли удалось вернуть свои шедевры. В 1918 году ему пришлось закрыть мастерскую и покинуть Россию, переехав сначала в Ригу, а оттуда в Германию, где он серьезно заболел. В июне 1920 года жена и старший сын перевезли его в Лозанну (Швейцария), и там он доживал свои дни в полной нищете. 24 сентября 1920 года Карл Фаберже скончался. Позже его прах был перевезен во Францию и захоронен в Канне.После смерти отца его сыновья Александр и Евгений открыли небольшое предприятие в Париже, которое торговало старыми изделиями фирмы, а также занималось созданием новых, однако особых успехов им достигнуть не удалось. Фирма закрылась в 1960 году, когда умер последний из членов семьи, работавших там, — Евгений Фаберже.