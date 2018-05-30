Глава Нацполиции назвал приоритетную версию убийства Аркадия Бабченко

Об этом он сказал на брифинге:
«Нажимать на курок пистолета необходимо одному человеку, но готовиться к такому преступлению, я думаю, что здесь одним человеком не обойдется», – отметил Сергей Князев.
Он добавил, что основной версией остается профессиональная деятельность погибшего, «другие версии также имеют право на существование, но есть приоритет».
«Любителей задерживают на месте преступления. Это преступление совершено умышленно неизвестными лицами. Если бы все так было легко, мы бы, по-видимому, уже отчитывались о задержании лица, которое причастно к совершению указанного правонарушения», – отметил Сергей Князев.
По его словам, «для проведения экспертиз наши следователи еще стоят в суде, чтобы нам разрешили провести экспертизы (по этому делу – ред
)».
Как сообщал «Вечерний Харьков»
, Аркадия Бабченко, который в последнее время жил в Украине, убили вечером 29 мая в Киеве на пороге собственной квартиры. Журналисту трижды выстрелили в спину. Он умер в машине «скорой».
По факту убийства журналиста открыли уголовное производство. Одной из версий убийства в полиции считают профессиональную деятельность журналиста.
Аркадий Бабченко родился в Москве 18 марта 1977 года, получил образование юриста-международника. Однако известным стал, в первую очередь, как журналист. Работал военным корреспондентом в «Московском комсомольце», «Новой газете», потом на какое-то время перешел на телевидение.
Во время Революции достоинства Бабченко поддерживал Украину, был на Майдане, даже снял об этом фильм. От начала войны на Донбассе неоднократно бывал в зоне боевых действий.
За оппозиционные взгляды журналиста неоднократно преследовали в России. В 2017 году Бабченко из-за угрозы и опасности для своей жизни выехал за пределы России. Сначала проживал в Праге, впоследствии в Киеве, где стал ведущим программы «Prime: Бабченко» на крымскотатарском телеканале ATR.
30 мая харьковские журналисты
соберутся потить память погибщего коллеги. Памятная акция состоится также на Майдане Независимости в Киеве и на Европейской площади в Днепре.