С июня справку о составе семьи в Харькове можно получить за несколько минут

Личное дело

родился1 ноября 1985 года в Харькове. В 2002 году окончил с отличием Харьковский физико-математический лицей №27. В 2009 году с отличием окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого (сейчас Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого). С октября 2003-го по апрель 2005 года работал юристом на предприятиях области.В апреле 2005 года возглавил ООО «ЮрАльянс». В сентябре 2008 года поступил на учебу в Харьковский институт бизнеса и менеджмента на факультет «Финансы», который окончил в 2011 году. С января 2012 года по август 2015-го работал начальником регистрационной службы Харьковского городского управления юстиции, возглавлял регистрационную службу Главного управления юстиции в Харьковской области. С октября 2015 года — советник харьковского городского головы. С января 2016 года – директор Департамента регистрации Харьковского горсовета.Кандидат юридических наук.Женат, имеет троих детей. Занимается плаванием и легкой атлетикой.