С июня справку о составе семьи в Харькове можно получить за несколько минут

Где получить справку о составе семьи?
— Олег Игоревич, здравствуйте! Меня зовут Виктор Анатольевич. Расскажите об изменениях в процедуре выдачи справок о составе семьи. Когда новшества начнут действовать и что они подразумевают?
— С 1 июня в Харькове стартует реформа в сфере предоставления административных услуг, которая касается выдачи справки о составе семьи, – одной из наиболее востребованных справок.
Уверен, что практически каждый житель нашего города хоть раз в жизни обращался за такой справкой, ведь она является необходимой для получения многих услуг. Все знают, что получить справку можно в ЖЭКе (для жителей частного сектора – через уличкомы, в районной администрации), а потом идти с ней в один из центров предоставления административных услуг. И очень часто поставщиками услуг являются органы местного самоуправления. Таким образом, справка в бумажном виде перемещается по сути в рамках одного учреждения. При этом человек тратит свое время, а город – ресурсы.
С 1 июня процесс обмена соответствующими данными между инстанциями станет автоматическим. Харьковчанам в большинстве случаев не нужно будет брать эту правку. Чиновники сами, без участия харьковчан, будут получать эту информацию. Безусловно, мы не можем полностью «отменить» данную справку, поскольку ее существование закреплено законодательно, но вместе с тем мы на 75% сократим случаи, в которых потребуется такая справка.
Кроме того, помимо ЖЭКов, с 1 июня справку о составе семьи можно будет получить в любом из центров предоставления админуслуг, а их в нашем городе 11. Выдадут такую справку в течение нескольких минут. Сразу отмечу важный нюанс: для жителей частного сектора изменения станут доступны с 1 января 2019 года.
Знаю, что у многих возникает вопрос: почему вы раньше этого не сделали? Потому что раньше мы вели подготовку к внедрению этой реформы. Сначала был долгий процесс в юридической плоскости и процедура согласований, потом – создание защищенной по всем законодательным нормам специальной электронной платформы для обмена информацией, ее тестирование, обучение всех сотрудников, причастных к работе с базой банных, ее постоянное наполнение. В итоге – максимальное упрощение процедуры плюс экономия времени как горожан, так и чиновников. Ведь полномочия в сфере регистрации места проживания органам местного самоуправления передали только в апреле 2016 года, а Реестр территориальной громады города заработал год назад.
— А если в центрах админуслуг все равно будут требовать эту справку?
— Для этого мы создали бесплатную горячую линию. По номеру 8-800-304-304
(она начнет работать с 1 июня) можно будет получить любую информацию, касающуюся справок о составе семьи. Требовать такую справку будут лишь в том случае, если услуга предоставляется не местными органами власти, а центральными. Конечно, харьковчане не обязаны углубляться в подобные вопросы, поэтому в любом из центров админуслуг с 1 июня справку можно будет оформить по «мгновенному» принципу – за несколько минут.
Другое дело, если за справкой будут отправлять по старинке в ЖЭК либо, наоборот, ЖЭКи начнут отказывать в выдаче такого документа. Это уже нарушение распоряжения исполкома городского совета, и о таких случаях мы просим харьковчан информировать нас по телефону горячей линии. Повторюсь, и ЖЭКи, и админцентры будут работать с единой общей электронной базой данных.
Справка о регистрации – без хождения по инстанциям
— Добрый день! Олег Игоревич, а когда начнет работать портал электронных сервисов? Какие услуги там можно будет получить? Михаил меня зовут.
— Портал электронных услуг Харькова – это платформа, где, с одной стороны, органы власти будут обмениваться данными без участия потребителей услуг, но в то же время и сами харьковчане смогут самостоятельно получать эти услуги не выходя из дома.
На старте портал будет предоставлять пока только две услуги – возможность получения справки о регистрации места проживания и заказ технического паспорта БТИ. Обе эти услуги абсолютно автономны, не требуют никаких промежуточных походов в учреждения, чтобы донести документы или расписаться. В случае с техпаспортом БТИ можно заказать доставку готового документа на дом. Портал начнет работать с 1 июня по адресу: e-kharkiv.org
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— Для чего может потребоваться справка о регистрации места проживания? Это популярная услуга?
— В целом услуги по регистрации места проживания составляют четвертую часть от всех админуслуг, предоставляемых в нашем городе. К ним относятся и услуги по выдаче соответствующей справки. Она входит в пакет документов для получения услуг Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, для предоставления в военкомат, для совершения различных нотариальных действий, при начислении жилищных субсидий, ряда льгот и так далее. Сейчас такую справку можно получить в центрах предоставления админуслуг, а с 1 июня харьковчане смогут зайти на портал и самостоятельно ее распечатать.
— Будут ли соответствующие органы проверять подлинность справки и каким образом?
— Документ будет иметь свой уникальный номер и QR-код, при помощи которых его смогут идентифицировать. В сфере электронных услуг это общепринятая практика. По такому же принципу давно организована выдача выписок из госреестра недвижимого имущества о праве собственности на недвижимость – без привычной мокрой печати и подписи.
В Харькове откроется Центр недвижимости
— Здравствуйте, Олег Игоревич! Меня зовут Вера Сергеевна. Обновленный офис коммунального предприятия БТИ работает уже восемь месяцев. Как считаете, оправдала себя реформа БТИ?
— Тот факт, что харьковское коммунальное предприятие БТИ развивается на фоне упадка этой сферы в других городах, безусловно, говорит о том, что мы на правильном пути. За время работы нового фронт-офиса БТИ городу удалось сделать систему профильных услуг прозрачной, доступной и клиентоориентированной. Мы искоренили такое понятие, как очередь. Среднее время на оформление заказа любой услуги занимает сейчас не более 15 минут, среднее время ожидания консультации – не более трех минут. БТИ работает шесть дней в неделю и, в отличие от прежних времен, без перерыва и приемных часов. Сократили сроки изготовления документов в целом, при этом заявители могут сами выбрать, за сколько дней им изготовят тот или иной документ. Ускорить изготовление документов можно официально, по прозрачному тарифу. Сегодня техник приходит на проведение обмеров объекта в удобное для клиента время. Готовые документы может доставить в любую точку города курьер. Работает горячая линия. Мы первыми в Украине внедрили профильный онлайн-сервис - заказать изготовление технического паспорта можно не выходя из дома. В последнее время к нам довольно часто приезжают коллеги из других городов перенимать опыт именно по направлению организации работы БТИ. Думаю, это очень красноречивые факты.
Однако реформа городского БТИ в Харькове еще не завершена, сейчас мы перешли ко второму этапу перезагрузки этого коммунального предприятия, сосредоточившись на оптимизации «внутренних процессов». Продолжаем автоматизировать локальный документооборот, работаем с персоналом, стандартизируем производственный процесс. Все это в комплексе позволит интегрировать новые стандарты предоставления услуг в уникальный Центр недвижимости, который скоро откроется после реконстукции на площади Павловской, 4. К слову, создание такого центра – тоже одно из харьковских новшеств.
— Олег Игоревич, добрый день! Расскажите, какие новые сервисы или проекты готовит департамент регистрации? Меня зовут Антон Калюжный.
— Мы стандартизировали все услуги, которые предоставляет департамент, – в сферах регистрации места проживания, регистрации прав на недвижимость и регистрации бизнеса. По последней статистике обращений в ЦПАУ города – услуги Департамента регистрации городского совета составляют почти половину из них. Поэтому совершенствовать механизм их предоставления – одна из приоритетных наших задач.
Сейчас совместно с Офисом реформ при харьковском городском голове каждую услугу мы детально прорабатываем на предмет возможности перевода ее в онлайн – изучаем европейский опыт и консультируемся с коллегами из других стран. Безусловно, для этого, в первую очередь, необходима законодательная почва, но мы готовы выступать с инициативой и давать свои предложения. Уверен, что совсем скоро Харьков удивит своими достижениями в сфере электронного управления.
Новый законопроект о прописке – благодатная почва для коррупции
— Олег Игоревич, добрый день! Анатолий беспокоит. Законопроект по изменению правил в сфере регистрации места проживания наделал много шума, поскольку может больно ударить по карману тех, кто проживает не по месту регистрации. По вашему мнению, если документ все-таки примут, как он будет работать на практике? Как доказывать место проживания не по адресу регистрации? Кто будет это контролировать, осуществлять проверки и штрафовать?
— Насколько мне известно, последний законопроект в этой сфере является не правительственным законопроектом, а инициативой группы экспертов, который вынесен на обсуждение общественности и профессионального сообщества.
Лично я поддерживаю эту инициативу в части упрощения самой процедуры и возможности перевода услуг по регистрации места проживания в онлайн. Но вместе с этим абсолютно не ясен механизм контроля и штрафов, который предлагают авторы проекта. У чиновников органов регистрации нет на это законных полномочий, право требовать документы у граждан имеют только сотрудники правоохранительных органов. Более того, доказать факт постоянного проживания по адресу, отличному от адреса регистрации, возможно исключительно в судебном порядке. Новые контролирующие органы, десятки тысяч судебных процессов и благодатная почва для коррупции – не думаю, что это рациональный путь. Уверен, что профильное министерство будет серьезно дорабатывать законопроект.
Личное дело
Олег Игоревич Дробот
родился
1 ноября 1985 года в Харькове. В 2002 году окончил с отличием Харьковский физико-математический лицей №27. В 2009 году с отличием окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого (сейчас Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого). С октября 2003-го по апрель 2005 года работал юристом на предприятиях области.
В апреле 2005 года возглавил ООО «ЮрАльянс». В сентябре 2008 года поступил на учебу в Харьковский институт бизнеса и менеджмента на факультет «Финансы», который окончил в 2011 году. С января 2012 года по август 2015-го работал начальником регистрационной службы Харьковского городского управления юстиции, возглавлял регистрационную службу Главного управления юстиции в Харьковской области. С октября 2015 года — советник харьковского городского головы. С января 2016 года – директор Департамента регистрации Харьковского горсовета.
Кандидат юридических наук.
Женат, имеет троих детей. Занимается плаванием и легкой атлетикой.