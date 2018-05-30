Виктор Ющенко получил работу в самом последнем банке Украины 30 мая 2018 г. источник 0 0

Экс-президент Украины Виктор Ющенко стал главой наблюдательного совета Альпари Банка (Киев).

Он был избран на эту должность решением единственного участника финучреждения 25 мая.



Ранее главой наблюдательного совета банка был экономист и политик Владимир Лановой.



НБУ зарегистрировал Альпари Банк 26 октября 2012 года.



По данным центробанка, на 1 января 2018 года единственным акционером банка являлся Бахтари Хедаятоллах.



Согласно данным регулятора, на 1 января 2018 года по размеру чистых активов (206,126 млн грн) банк занимал 84-е место среди 84 действовавших в стране банков.