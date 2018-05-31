Цветочные инсталляции в Харькове: одни создают, другие крушат 31 мая 2018 г. Вечерний Харьков 1 0

В сквере Поэзии, возле памятников Николаю Гоголю и Александру Пушкину высадили бегонии, а ближе к памятнику Гоголю создали из зеленой альтернантеры чернильницу с пером.