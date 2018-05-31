Цветочные инсталляции в Харькове: одни создают, другие крушат

Над созданием композиции из почти 6 тысяч цветов трудилась целая команда профессионалов, сообщает пресс-служба горсовета
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– Просто делать из металла – некрасиво, неуместно, поэтому создали фигуру из цветов. Работали люди, которые из металла делали форму, обшивали ее. Работали люди, которые делали специальную земляную смесь, наполняли форму, и в последнюю очередь работали те, кто украшал это все цветами. Каждый цветочек нужно сжать, вставить в формочку. Цветок высаживается один возле другого, потом лишнее выстригается, получается фигура. Это долгий процесс. Около двух недель создавали каркас из металла, около трех дней создавали инсталляцию, на посадке было задействовано человек пять. Работа очень трудоемкая. Люди вкладывали в нее душу, – рассказал заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Дронь, отметив, что инсталляцию уже повредили, вырвав часть «пера».
– Наверное, люди подошли, побуцали ногами, попробовали на прочность – можно ли сломать, вырвали кусочек «пера». А это же цветок, он очень хрупкий. Потом погибшие цветы приходится заменять новыми, – сокрушается Андрей Дронь.
Подобную цветочную композицию из зеленой альтернантеры – девушку с корзинкой – повредили и в сквере возле фонтана «Зеркальная струя».
– В народе ее прозвали ласково Фиона. Но опять же, всем хочется потрогать, обнять, облокотиться и сфотографироваться. Мы специально сделали подходы, обсыпали гравием, чтобы людям было удобно, чтобы не топтать газоны, чтобы человек подошел спокойно и сфотографировался. А сегодня у Фионы повредили лицо. Знаете, это как маленький ребенок – берет игрушку, и ему нужно узнать, почему она двигается, из чего она состоит. Видимо, здесь были великовозрастные дети, – прокомментировал случившееся Андрей Дронь.
На спуске Халтурина озеленители создали инсталляцию с метровыми и полутораметровыми бабочками из разноцветных петуний, альтернантеры, желтого тагетеса. Их, увы, тоже повредили.
Но озеленители, несмотря ни на что, продолжают украшать город. В частности, сегодня возле выхода из ст. м. «Университет» («стекляшка») открыли цветочную композицию с бабочкой, которая собирает нектар над цветником.
– Для композиции использовали альтернантеру зеленую, коричневую, тагетес, ахирантес. Разукрасили крылья радужной краской, у нее усики, ножки. Она прямо над лужайкой летит и нектар собирает. Получилось очень красиво, – рассказал Андрей Дронь.
Вход в Центральный дворец бракосочетания теперь украшает не только композиция в виде букета невесты, созданная в прошлом году, но и пышное свадебное платье из разных цветов нежной палитры. Возле композиции сделана специальная подножка в несколько ступней, чтобы девушки могли стать и сфотографироваться.
– «Платье» получилось пышное, красивое, еще и с бантиком. Для композиции использовали бегонию, альтернантеру, хлорофитум нежных оттенков», – отметил Андрей Дронь.
Кроме того, озеленители завершают создание клумбы возле памятника казаку Харько, открыли первый цветник за памятником Тарасу Шевченко, высадили клумбы на проспекте Гагарина и проспекте Науки.
На склоне на Белгородском спуске установили композицию в виде двух тюбиков, из которых «вытекает» краска, и еще пять таких тюбиков, палитру и кисточки установили на склоне по Полтавскому Шляху.
– Цветники сделали такие, будто краски разных цветов текут, перемешиваются, – пояснил Андрей Дронь.
В планах предприятия – украшать Харьков другими необычными цветочными инсталляциями. Главное, чтобы люди к ним бережно относились.
Кстати
В парке Горького появилась необычная цветочная инсталляция. Цветы, расположенные по поверхности урезанного конуса, символизируют платье девушки. На ее голове – свитая из проволоки старинная шляпка.