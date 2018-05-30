Правительство внедряет пилотный проект по соцзащите семей с детьми
30 мая 2018 г.
Вечерний Харьков
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Каждому новорожденному будет предоставляться «пакет малыша» от государства, а работающим родителям в помощь – «муниципальная няня».
Каждому новорожденному – «пакет малыша» от государства
С 1 сентября 2018 года родители новорожденных получат дополнительную помощь от государства – «пакет малыша». Каждая мама получит в роддоме для своего ребенка пакет с самыми необходимыми для малыша вещами – это одежда, подгузники, одеяла, детское масло и крем, присыпка, бутылочка, соска, салфетки, пеленки, термометр, а также учебные материалы по уходу за ребенком. Каждый ребенок, из 400 тысяч, которые ежегодно рождаются в Украине, получит от государства вещи, которые нужны в первые дни жизни.
«Муниципальная няня» – в помощь работающим родителям
С 1 января 2019 года внедряется проект «Муниципальная няня», который позволит родителям сократить расходы на услуги няни для ребенка. Государство будет возмещать родителям услуги няни, которая ухаживает за ребенком до 3-х лет, через предоставление налоговой скидки. Размер возмещения – один прожиточный минимум для детей до 6 лет (по состоянию на 1.01.2018 это 1492 грн) – за каждый месяц работы няни. Родители составляют официальный договор с няней, а государство возвращает родителям деньги за ее услуги.
Поддержка ответственного родительства
С 1 января 2019 года каждая будущая семья получит возможность пройти бесплатное медицинское обследование, чтобы обезопасить рождение детей с врожденными пороками. По данным Госкомстата, ежегодно в Украине 10% детей рождаются с недостатками, которые приводят к инвалидизации и смерти. Медицинское обследование будущих родителей поможет снизить этот печальный показатель. Лица, которые подали заявление о регистрации брака, будут иметь право пройти бесплатное медицинское обследование на TORCH-инфекцию (вирус герпеса, вирус краснухи, токсоплазмы, цитомегаловирус, энтеровирус, вирусы гепатитов В, С, ВИЧ).
Бонусы для громад, дружественных к ребенку
Правительство стимулирует получение громадами статуса ЮНИСЕФ «Громада, дружественная к детям и молодежи». Громады, города, которые получат такой статус, смогут рассчитывать на дополнительные поступления в свои бюджеты, которые можно направить на развитие детской инфраструктуры, создание комфортных условий для развития и обучения детей. Со следующего года громады, дружественные к детям, получат в свои бюджеты дополнительные поступления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 1% - это 150-700 тысяч грн в год в расчете на 10 тысяч населения. Большие громады, население которых составляет 1 миллион человек, получат дополнительно в бюджеты от 15 до 70 млн грн.