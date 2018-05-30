Правительство внедряет пилотный проект по соцзащите семей с детьми 30 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Каждому новорожденному будет предоставляться «пакет малыша» от государства, а работающим родителям в помощь – «муниципальная няня».