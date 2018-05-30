Телеканалы «Интер» и «НТН» будут транслировать Чемпионат мира по футболу 30 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Inter Media Group получила права на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу-2018.

Все матчи самого престижного футбольного турнира будут эксклюзивно показаны на телеканалах «Интер» и НТН.



21-й турнир под эгидой международной федерации футбола FIFA состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года. В этот раз чемпионат мира пройдет в России, впервые мундиаль состоится на территории двух частей света – Европы и Азии.



Весь мир будет пристально следить за тем, как 32 национальные сборные будут бороться за Кубок мира FIFA. Около миллиона фанатов последуют за любимыми командами на стадионы. Телевизионная аудитория чемпионата мира по футболу – это миллиарды зрителей. Прошлый чемпионат (2014 года в Бразилии) смотрели 3,2 миллиарда человек, это приблизительно половина жителей планеты старше 10 лет.



Миллионы украинских болельщиков будут смотреть матчи в прямом эфире телеканалов «Интер» и НТН.



«Интер» для украинского зрителя – телеканал главных событий. Все важные события Украины и мира находят свое максимально полное отражение в эфире «Интера». Благодаря Inter Media Group миллионы украинских болельщиков будут сопричастны главному спортивному событию года.



Смотрите матчи чемпионата мира-2018 уже с 14 июня на телеканалах «Интер» и НТН.