Харьков

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В парке Горького отпразднуют День защиты детей

В парке Горького отпразднуют День защиты детей
Праздник, посвященный Дню защиты детей и началу лета, пройдет 1 июня в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.
Весь день в парке будут проходить веселые конкурсы и мастер-классы для детей.

Откроет праздник шествие участников фестиваля «Приветствуем детство» и воспитанников школы каратэ «Бушидо», которое стартует в 11:00 на центральной аллее парка. В 11:30 на главной сцене начнется гала-концерт фестиваля «Приветствуем детство», в котором примут участие детские творческие коллективы города и области.

С 12:00 до 17:00 все желающие смогут принять участие в спортивном мастер-классе школы мяча «Футбик», который пройдет на аллее у развлекательного центра. В это же время в Детском парке, у фонтана «Слоники», для детей начнется веселая программа с конкурсами и забавами.

В 13:00 всех желающих приглашают в игровой комплекс «Логово Билли Кида», где покажут музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу», а в вигваме детей ждут тематические мастер-классы.

Также на центральной площади для маленьких харьковчан проведут мастер-класс «Я знаю правила дорожного движения» и представят выставку детских рисунков.

В 17:00 перед гостями парка с отчетным концертом выступят воспитанники школы танца «Бегемотики». Еще один концерт представят зрителям в Ретро-парке воспитанники городских клубов по месту жительства.

С 17:00 до 18:00 во Французском парке пройдет мим-анимация.

Завершит праздник детская дискотека с ростовыми куклами.

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