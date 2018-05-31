Общество

  • 115
    •  / 

Артистам запретят сниматься в рекламе в роли медиков

Артистам запретят сниматься в рекламе в роли медиков
Артистам запретят сниматься в рекламе в роли медиков В Украине намерены запретить рекламировать народных целителей и колдунов. Кроме того, с голубых экранов, возможно, исчезнут артисты в белых халатах, расхваливающие уникальные свойства того или иного лекарственного средства.
Реклама колдунов и народных целителей должна исчезнуть с телеэкранов. Кроме того, запрещается ссылаться в рекламе на диагностирование заболевания или назначение курса лечения по телефону или по интернету, рекламировать конкретный препарат с помощью известных людей, актеров, изображающих медработников.

Это произойдет, если парламент примет новый законопроект о рекламе медицинских препаратов и услуг, разработанный Министерством охраны здоровья Украины. Соответствующие изменения планируется ввести в Закон «О телевидении и радиовещании». При этом в законопроекте отмечается, что запрет на рекламу телемедицины и диагностики по телефону не распространяется на государственные медицинские учреждения.

Медики двумя руками «за» такое нововведение.

— Вы даже представить не можете, к чему приводят случаи самолечения, — говорит терапевт Анатолий Ваганов. – Почувствовав какие-то проблемы со здоровьем, человек вместо того чтобы обратиться к врачу, самостоятельно назначает себе лечение, руководствуясь телерекламой. Те или иные лекарственные препараты расхваливают люди в белых халатах – ну как не поверить доктору, которому доверили вещать на всю Украину? В результате больные в лучшем случае приходят на прием к врачу, а в худшем – попадают на больничную койку с запущенной формой пневмонии, перфорацией язвы желудка, с инсультом, инфарктом.

— В моей практике был случай, когда пациент из-за народных целителей лишился ноги, — рассказывает хирург Антон Головащенко. – В результате нарушения кровообращения у него почернели пальцы на ноге. От этой «неприятности» он пытался избавиться с помощью чудодейственной мази, которую жена принесла от какой-то бабки. В результате буквально за пару дней гангрена распространилась до колена – ногу пришлось ампутировать практически до бедра. А мог бы быть и летальный исход. При быстром развитии гангрены конечность поражается практически мгновенно, не оставляя времени на игнорирование опасных симптомов. Это самое опасное проявление гангрены: если вовремя не принять меры, стремительное развитие болезни способно оборвать жизнь менее чем за сутки.

В том, что рекламе, предлагающей диагностирование заболевания или назначение курса лечения по телефону, нельзя доверять, на собственном опыте ощутили и сами харьковчане.

— Каждый день по радио слышу рекламу, где предлагают препарат, восстанавливающий кровообращение головного мозга, улучшающий умственную деятельность, память и так далее. Я позвонила по озвученному телефону – хотела цену узнать. Мне перезвонили, и человек, представившись врачом, стал интересоваться моим состоянием здоровья. Доброжелательно и в подробностях расспросил, не беспокоит ли сердце, не болит ли голова, нет ли головокружения, не появляются ли мушки в глазах, не немеют ли руки. Затем сообщил, что один препарат должного эффекта не даст – нужно пройти курс лечения, состоящий как минимум из пяти препаратов, — рассказывает харьковчанка Антонина Сергеевна. – Сказал, мол, прекрасно понимает, что мне как пенсионерке эту сумму не осилить, и предложил скидку аж 50%.

Пожилая женщина, конечно, обрадовалась.

— Вот, думаю, как мне повезло – такой внимательный, доброжелательный, профессиональный и понимающий доктор попался. И заказала курс, — рассказывает женщина. – Буквально на следующий день курьер принес лекарства прямо на дом. Я достала деньги, которые держала на смерть, и расплатилась. Пью я эти таблетки, пью – а лучше не становится…

Тогда Антонина Сергеевна пожаловалась сыну. Он изучил внимательно ее пилюли – и оказалось, что это вовсе не лекарственные средства, а БАДы. Пришлось отправить их в мусорное ведро.

— А меня уложил в больницу, — продолжает пенсионерка. – Я лежала две недели, чувствую себя гораздо лучше… Только вот денег жалко. А реклама эта по радио по-прежнему идет.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3040.12 грн
100 USD 2613.58 грн
10 RUB 4.1755 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи