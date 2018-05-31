Артистам запретят сниматься в рекламе в роли медиков 31 мая 2018 г. Ирина Канунникова 0 0

В Украине намерены запретить рекламировать народных целителей и колдунов. Кроме того, с голубых экранов, возможно, исчезнут артисты в белых халатах, расхваливающие уникальные свойства того или иного лекарственного средства.

Реклама колдунов и народных целителей должна исчезнуть с телеэкранов. Кроме того, запрещается ссылаться в рекламе на диагностирование заболевания или назначение курса лечения по телефону или по интернету, рекламировать конкретный препарат с помощью известных людей, актеров, изображающих медработников.



Это произойдет, если парламент примет новый законопроект о рекламе медицинских препаратов и услуг, разработанный Министерством охраны здоровья Украины. Соответствующие изменения планируется ввести в Закон «О телевидении и радиовещании». При этом в законопроекте отмечается, что запрет на рекламу телемедицины и диагностики по телефону не распространяется на государственные медицинские учреждения.



Медики двумя руками «за» такое нововведение.



— Вы даже представить не можете, к чему приводят случаи самолечения, — говорит терапевт Анатолий Ваганов. – Почувствовав какие-то проблемы со здоровьем, человек вместо того чтобы обратиться к врачу, самостоятельно назначает себе лечение, руководствуясь телерекламой. Те или иные лекарственные препараты расхваливают люди в белых халатах – ну как не поверить доктору, которому доверили вещать на всю Украину? В результате больные в лучшем случае приходят на прием к врачу, а в худшем – попадают на больничную койку с запущенной формой пневмонии, перфорацией язвы желудка, с инсультом, инфарктом.



— В моей практике был случай, когда пациент из-за народных целителей лишился ноги, — рассказывает хирург Антон Головащенко. – В результате нарушения кровообращения у него почернели пальцы на ноге. От этой «неприятности» он пытался избавиться с помощью чудодейственной мази, которую жена принесла от какой-то бабки. В результате буквально за пару дней гангрена распространилась до колена – ногу пришлось ампутировать практически до бедра. А мог бы быть и летальный исход. При быстром развитии гангрены конечность поражается практически мгновенно, не оставляя времени на игнорирование опасных симптомов. Это самое опасное проявление гангрены: если вовремя не принять меры, стремительное развитие болезни способно оборвать жизнь менее чем за сутки.



В том, что рекламе, предлагающей диагностирование заболевания или назначение курса лечения по телефону, нельзя доверять, на собственном опыте ощутили и сами харьковчане.



— Каждый день по радио слышу рекламу, где предлагают препарат, восстанавливающий кровообращение головного мозга, улучшающий умственную деятельность, память и так далее. Я позвонила по озвученному телефону – хотела цену узнать. Мне перезвонили, и человек, представившись врачом, стал интересоваться моим состоянием здоровья. Доброжелательно и в подробностях расспросил, не беспокоит ли сердце, не болит ли голова, нет ли головокружения, не появляются ли мушки в глазах, не немеют ли руки. Затем сообщил, что один препарат должного эффекта не даст – нужно пройти курс лечения, состоящий как минимум из пяти препаратов, — рассказывает харьковчанка Антонина Сергеевна. – Сказал, мол, прекрасно понимает, что мне как пенсионерке эту сумму не осилить, и предложил скидку аж 50%.



Пожилая женщина, конечно, обрадовалась.



— Вот, думаю, как мне повезло – такой внимательный, доброжелательный, профессиональный и понимающий доктор попался. И заказала курс, — рассказывает женщина. – Буквально на следующий день курьер принес лекарства прямо на дом. Я достала деньги, которые держала на смерть, и расплатилась. Пью я эти таблетки, пью – а лучше не становится…



Тогда Антонина Сергеевна пожаловалась сыну. Он изучил внимательно ее пилюли – и оказалось, что это вовсе не лекарственные средства, а БАДы. Пришлось отправить их в мусорное ведро.



— А меня уложил в больницу, — продолжает пенсионерка. – Я лежала две недели, чувствую себя гораздо лучше… Только вот денег жалко. А реклама эта по радио по-прежнему идет.