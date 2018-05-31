«Видеоревю с Игорем Жуковым» стало музейным экспонатом

Известный телеведущий, журналист, медиаменеджер, создатель интернет- телеканала «Харьков-ТВ» Игорь Жуков отмечает 25-летний юбилей своей телепередачи «Видеоревю», которая стала первой шоу-программой о кино в Украине и на всем постсоветском пространстве.

