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«Видеоревю с Игорем Жуковым» стало музейным экспонатом

«Видеоревю с Игорем Жуковым» стало музейным экспонатом
«Видеоревю с Игорем Жуковым» стало музейным экспонатом Известный телеведущий, журналист, медиаменеджер, создатель интернет- телеканала «Харьков-ТВ» Игорь Жуков отмечает 25-летний юбилей своей телепередачи «Видеоревю», которая стала первой шоу-программой о кино в Украине и на всем постсоветском пространстве.
31 мая 1993 года на первом украинском негосударственном телеканале – харьковском «Тонисе» – вышла программа «Видеоревю». Ее автор и ведущий, студент-первокурсник харьковского университета Игорь Жуков рассказывал о кино так, как никто до него не делал. Придуманные им новые визуальные формы были в те времена прорывом. Позже подобную идею реализовал в Голливуде режиссер Роберт Земекис в кинохите «Форрест Гамп».

– Я выбирал в киноленте интересные моменты и рядом с героем с помощью видеомонтажа помещал в определенные эпизоды себя. Снимался на синем фоне, а затем изображение при помощи рир-проекции накладывалось на кадры фильмов. Таким образом, я «играл» вместе с Джулией Робертс, Шварценеггером, Ван Даммом, оказывался на капоте машины или крыле самолета, – улыбается  Игорь Жуков.

Программа транслировалась на большей территории Украины и в соседних странах, а во многих городах – например, в Санкт-Петербурге – ее показывали на местных кабельных каналах. Телепередачу записывали на видеомагнитофоны, чтобы передать знакомым кассету с записью. От зрителей Жуков получал мешки писем с тысячами просьб, признаний в любви от зрительниц.

«Видеоревю» вызвало целую волну подражаний, но один из последователей не добился такого резонанса. Игорь Жуков был первопроходцем. Продолжением «Видеоревю» стали другие его программы – «Антология кино», «Киноклуб», «Премьера», которые выходили и выходят не только на всех крупных харьковских каналах, но и в эфире всеукраинских телекомпаний. А «Видеоревю» можно посмотреть и сейчас – в «Золотой коллекции лучших программ негосударственного телевидения» на сайте интернет-телеканала «Харьков-ТВ». Игорь Жуков, одержимый идеей создания общенационального канала в Первой столице, открыл «Харьков-ТВ» в 2016 году ко Дню города.

Об истории «Видеоревю» Игорь подробно рассказал на творческом вечере «25 лет на ТВ», который прошел в Музее знаменитых харьковчан им. К. И. Шульженко. В музейной экспозиции, посвященной кинематографистам, прославившим свой город, отведено достойное место творчеству Игоря Жукова и его первой программе «Видеоревю».

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