Харьков

  • 269
    •  / 

В Харькове обсудили качество питьевой воды

В Харькове обсудили качество питьевой воды
Как решить проблему нехватки чистой воды и рационально использовать водные ресурсы – об этом шла речь на международной конференции, которая состоялась в Харькове.
Украина включена в список стран, которые испытывают недостаток чистой воды. Эксперты отмечают, что уже на протяжении нескольких лет уровень наполнения рек остается на отметке 20% от необходимого стандарта. Из-за этого в Украине не осталось ни одного озера или реки, где вода была бы на уровне первого класса. Проблема осложняется еще и нерациональным использованием водных ресурсов.

Именно эта тема стала предметом обсуждения экспертов на международной конференции «Актуальность вопросов учета водных и тепловых ресурсов, очистки сточных вод в Украине в современных условиях. Европейский подход в реализации экологических проектов», которая состоялась в нашем городе 29 мая 2018 года. Организатором мероприятия выступила польская компания LYKK Sp. z.o.o при поддержке Харьковского городского совета и Харьковской облгосадминистрации.

Участники конференции — генеральный консул Республики Польша в Харькове пан Януш Яблонский, заинтересованные должностные лица и современные компании, которые обладают достаточными научными, кадровыми и производственными возможностями для стабилизации ситуации с качеством водных объектов региона – обсудили возможности применения международного опыта в решении проблемы нехватки чистой воды. Они также определили основные направления рационального использования водных ресурсов, гарантирующие сохранение водных объектов от негативного и избыточного антропогенного воздействия.

Представители властных структур Харькова, Сум, Запорожья, специализированных компаний и организаций согласовали оперативные совместные действия, направленные на остановку резкого ухудшения состояния водных объектов, которые являются источниками питьевого водоснабжения населенных пунктов.

Эксперты пришли к выводу, что для выхода из сложившейся ситуации и на дальнейшую перспективу необходимо осуществление единой государственной водной политики. Кроме того, очень важно всестороннее информирование населения, руководителей предприятий и организаций о ситуации с водными объектами региона и необходимости рационального водопользования. Не обойтись и без принятия мер, направленных на ускорение обязательной установки на всех предприятиях современных локальных очистных сооружений на участках сброса сточных вод в сети городской канализации,  на водоемах- и др.

И, конечно же, чрезвычайно важно комплексное техническое обеспечение всех населенных пунктов приборами учета воды, в том числе внутридомовыми и внутриквартирными.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3040.12 грн
100 USD 2613.58 грн
10 RUB 4.1755 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи