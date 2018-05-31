В Харькове обсудили качество питьевой воды 31 мая 2018 г. Юлия Андреева 0 0

Как решить проблему нехватки чистой воды и рационально использовать водные ресурсы – об этом шла речь на международной конференции, которая состоялась в Харькове.

Украина включена в список стран, которые испытывают недостаток чистой воды. Эксперты отмечают, что уже на протяжении нескольких лет уровень наполнения рек остается на отметке 20% от необходимого стандарта. Из-за этого в Украине не осталось ни одного озера или реки, где вода была бы на уровне первого класса. Проблема осложняется еще и нерациональным использованием водных ресурсов.



Именно эта тема стала предметом обсуждения экспертов на международной конференции «Актуальность вопросов учета водных и тепловых ресурсов, очистки сточных вод в Украине в современных условиях. Европейский подход в реализации экологических проектов», которая состоялась в нашем городе 29 мая 2018 года. Организатором мероприятия выступила польская компания LYKK Sp. z.o.o при поддержке Харьковского городского совета и Харьковской облгосадминистрации.



Участники конференции — генеральный консул Республики Польша в Харькове пан Януш Яблонский, заинтересованные должностные лица и современные компании, которые обладают достаточными научными, кадровыми и производственными возможностями для стабилизации ситуации с качеством водных объектов региона – обсудили возможности применения международного опыта в решении проблемы нехватки чистой воды. Они также определили основные направления рационального использования водных ресурсов, гарантирующие сохранение водных объектов от негативного и избыточного антропогенного воздействия.



Представители властных структур Харькова, Сум, Запорожья, специализированных компаний и организаций согласовали оперативные совместные действия, направленные на остановку резкого ухудшения состояния водных объектов, которые являются источниками питьевого водоснабжения населенных пунктов.



Эксперты пришли к выводу, что для выхода из сложившейся ситуации и на дальнейшую перспективу необходимо осуществление единой государственной водной политики. Кроме того, очень важно всестороннее информирование населения, руководителей предприятий и организаций о ситуации с водными объектами региона и необходимости рационального водопользования. Не обойтись и без принятия мер, направленных на ускорение обязательной установки на всех предприятиях современных локальных очистных сооружений на участках сброса сточных вод в сети городской канализации, на водоемах- и др.



И, конечно же, чрезвычайно важно комплексное техническое обеспечение всех населенных пунктов приборами учета воды, в том числе внутридомовыми и внутриквартирными.