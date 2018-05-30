Работа харьковских студенток стала логотипом Изюма 30 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Профильная комиссия, которую возглавил изюмский городской голова Валерий Марченко, определила победителя конкурса по разработке логотипа Изюма, который длился два месяца.

Победители – студентки Харьковской государственной академии дизайна и искусств сестры Дарьяни и Анастасия Обидник. Она создали туристический символ города под названием «Обними меня сердцем» и разработали логотип «Город настоящих эмоций», который будет использоваться для реализации молодежной политики в Изюме. За победу в конкурсе сестры получили 2 тысячи грн.



Новый логотип города не заменяет официальную символику Изюма (герб, флаг и гимн), он становится собственностью общины и предлагается для массового распространения и использования на любых материалах и продукции, сообщили в Изюмском горсовете.