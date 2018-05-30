Общество

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Работа харьковских студенток стала логотипом Изюма

Работа харьковских студенток стала логотипом Изюма
Профильная комиссия, которую возглавил изюмский городской голова Валерий Марченко, определила победителя конкурса по разработке логотипа Изюма, который длился два месяца.
Победители – студентки Харьковской государственной академии дизайна и искусств сестры  Дарьяни и Анастасия Обидник. Она создали туристический символ города под названием «Обними меня сердцем» и разработали логотип «Город настоящих эмоций», который будет использоваться для реализации молодежной политики в Изюме. За победу в конкурсе сестры получили 2 тысячи грн.

Новый логотип города не заменяет официальную символику Изюма (герб, флаг и гимн), он становится собственностью общины и предлагается для массового распространения и использования на любых материалах и продукции, сообщили в Изюмском горсовете.

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