Харьков

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День без табака: харьковчане портят антитабачную статистику

День без табака: харьковчане портят антитабачную статистику
День без табака: харьковчане портят антитабачную статистику Ежегодно 31 мая отмечается Всемирный день без табака, установленный ВОЗ в 1987 году. Начиная с 2005 года в Украине принято не одно решение по ужесточению антитабачного законодательства.
Стали ли харьковчане меньше курить, выяснял «Вечерний Харьков».

В День без табака во всем мире проводятся мероприятия, направленные на преодоление табачной зависимости. Социальные акции, пропагандирующие отказ от сигарет, планируют провести и активисты ОО «Харьков баз табачного дыма». А вот какие – пока держат в секрете.

— Могу только сказать, что акцию «Сигарета на конфету» мы точно проводить не будем, — говорит координатор ОО «Харьков без табачного дыма» Александр Калмыков. — Лет десять назад мы впервые провели такое мероприятие, но потом от него отказались, поскольку оно дает обратный эффект. Потому что люди, которые курят, — получают сладкий бонус, обменяв сигарету на конфету, а некурящие никак не поощряются. Между тем в развитых странах работодатели, например, поощряют именно некурящих сотрудников, поскольку курение напрямую влияет на продуктивность труда, – добавляют им зарплату, выдают премии и т.д. У нас в стране, к сожалению, такая практика – пока скорее исключение, чем закономерность.

Треть кафе и ресторанов «задымлены»


По словам Александра Калмыкова, в Украине принят целый перечень антитабачных законов, однако в нашем городе они выполняются далеко не всегда. Например, с 2012 года действует Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об усовершенствовании отдельных положений об ограничении мест курения табачных изделий)», запрещающий курение, в частности, в заведениях ресторанного хозяйства.

— В феврале мы проводили мониторинг кафе, баров, пабов, ресторанов на предмет исполнения закона о запрете курения в этих заведениях. Кстати, запрещено курить как обычные сигареты, так и электронные, а также кальяны, поскольку они не менее вредны, чем сигареты, — рассказывает Александр Калмыков. — Мы приходили в заведение, спрашивали у официантов, можно ли курить? И если они разрешали – просили книгу жалоб и предложений и оставляли запись с требованием выполнять законы и разместить надписи о запрете курения. Требовали убрать кальяны из заведения и из меню.

По словам активистов, в Харькове мониторингу подверглись 62 заведения, и в 28 из них курить разрешалось.

— Как минимум треть заведений не выполняет закон, — отмечает Александр Калмыков. — Фактическим таким образом нарушается право человека на безопасную окружающую среду, гарантированное ст. 50 Конституции Украины. Курильщик, который дымит в присутствии другого человека, – нарушает его права.

Кроме того, помимо Харькова, активисты отследили ситуацию в Киеве, Житомире, Черкассах, Одессе, Львове, Ивано-Франковске.

— Изучмли ситуацию в 253 ресторанах, 305 кафе и 196 барах, — отмечает Александр Калмыков. — Лучшие результаты показали Ивано-Франковск и Житомир. Там общественники не нашли ни одного кафе, где бы нарушался закон.

Относительно нарушений активисты написали несколько жалоб в Госпродпотребслужбу.

Как добиться наказания нарушителей?


Штраф для администрации заведения за нарушение антитабачного закона составляет от тысячи до десяти тысяч гривен. Однако из-за моратория на проверки субъектов хозяйствования сотрудники Госпродпотребслужбы не могут в плановом порядке посетить заведение, проконтролировать соблюдение законодательства и наказать руководство заведений. А вот жалобой можно добиться положительного результата. Как отметили в ведомстве, каждый потребитель имеет право защитить себя от табачного дыма в любом заведении общественного питания, написав жалобу в Госпродпотребслужбу. Это очень простой, но в то же время действенный механизм отстаивания своих прав. При написании жалобы важно указать название учреждения, его адрес и юридическое лицо предприятия. Нужную информацию можно найти в фискальном чеке или в книге отзывов и предложений, которая находится в уголке потребителя заведения и должна быть предоставлена по требованию клиента.

Гораздо проще оштрафовать самого курильщика, который дымит в неположенном месте. Если поймают в первый раз, ему придется выложить от 17 до 170 гривен, за повторное нарушение — от 170 до 340 гривен.

— Если вызвать полицейского, – он составит админпротокол против курильщика, — говорит Александр Калмыков. — По данным полиции, в 2017 году патрульные составили 2 666 протоколов именно на курильщиков-нарушителей.

Процветает нелегальная торговля табаком


Те, кто еще не расстался с вредной привычкой, наверняка заметили, что в последнее время сигареты дорожают день ото дня – из-за повышения стоимости акцизных марок. Это, по мнению Александра Калмыкова, служит сдерживающим фактором как для заядлых курильщиков, так и для начинающих.

— Это нормальная практика развитых стран, где ведется политика контроля над табаком, и действительно является одним из сдерживающих факторов, чтобы люди не начинали или бросали курить, — говорит он.

Однако существует и обратная сторона медали – процветает контрабанда табачных изделий, которые сплошь и рядом продаются нелегально по вполне доступной цене.

— Недавно на одном из рынков города купила сигареты, произведенные в Калининграде, за 12 гривен. Тогда как в точках официальной продажи подобные марки сигарет стоят не меньше 25 гривен, — поделилась харьковчанка Ирина.

По мнению Александра, такая безнаказанная нелегальная торговля свидетельствует о коррупционной составляющей харьковской полиции.

— Сигаретами торгуют в открытую. Лотки с таким товаром можно увидеть на рынках, возле станций метро и в других местах, — говорит он. – Мимо проходят патрульные, все видят и сознательно закрывают на это глаза.

Курить стали меньше


Тем не менее в стране все же наблюдается тенденция к снижению курения.

— Активная борьба с табакокурением, которая в последнее время активно ведется в Украине, дает позитивный результат, — отмечает Александр Калмыков. — Сейчас, по данным ВОЗ, курят мене 20% населения Украины, тогда как в 2005 году, когда был принят антитабачный закон, курильщиков насчитывалось около 41%. Впоследствии закон несколько раз ужесточался. Украина ратифицировала Международную конвенцию по борьбе с табаком, были приняты меры, запрещающие рекламу, стимулирующую продажу табачных изделий. Весь этот перечень мероприятий, безусловно, снизил уровень курения. Кто-то отказался от пагубной привычки, кто-то не стал и начинать, а кто-то стал курить меньше.

Для поддержки положительной динамики необходимо усиливать антитабачное законодательство, считают активисты. В прошлом месяце они устроили под стенами Верховной Рады акцию под девизом: «Бездействие парламента загоняет детей в ловушку никотиновой зависимости». Требовали принять два антитабачных закона, которые были зарегистрированы около трех лет назад и до сих пор не рассмотрены Радой даже в первом чтении.

— Один из проектов предусматривает увеличение графических изображений с предупреждением о вреде курения  на пачке сигарет (65% от площади пачки) и размещение их с обеих сторон, а также запрет ароматизированных сигарет, урегулирование продажи электронных сигарет и травяных смесей, раскрытие состава табачных изделий и исключение рекламы табака из интернета, — пояснил Александр Калмыков. — Целью второго законопроекта является запрет на размещение сигарет в витринах магазинов, усовершенствование защиты украинцев от табачного дыма в общественных местах, в частности увеличение перечня бездымных общественных мест.

Антитабачное законодательство Украины


Сентябрь 2005 года – введен запрет на табакокурение в общественных местах, педагогических, лечебных учреждениях, на работе. Курить разрешается только в специально отведенных местах (Закон Украины «О мерах по предупреждению и снижению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения»).
Март 2006 года — Верховная Рада Украины ратифицировала рамочную конвенцию ВОЗ, основной целью которой является борьба с проблемой табакокурения.

Июль 2007 года – ужесточение контроля за табакокурением в общественных местах. Некурящим отводится не больше 50% всей площади общественных мест.
Декабрь 2012 года — принят Закон Украины №4844 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об усовершенствовании отдельных положений об ограничении мест курения табачных изделий)». Курить запрещается в кафе, на остановках транспорта, в гостиницах, на спортивных аренах, в административных зданиях и других общественных местах. Под запрет попали также электронные сигареты и кальян.

За рубежом с курением борются более жестко. Например, в большинстве штатов США действует запрет на курение в общественных местах. Самое строгое законодательство – в Калифорнии. Там курить запрещено даже на пляжах. В США за курение могут оштрафовать на сумму от $250 до $1000, в зависимости от конкретного штата. В Японии разрешено курить только в обозначенных местах. На некоторых улицах установлены специальные розовые знаки, означающие зону курения для женщин. Штрафы – до $500.

Харьковчане стали курить больше


Как сообщили «Вечернему Харькову» в Главном Управлении статистики в Харьковской области, в Украине, по данным выборочного опроса домохозяйств, проведенного в октябре 2017 года, насчитывалось 4251,4 тыс. человек в возрасте 12 лет и старше, которые сообщили, что курят. Из них: подростков в возрасте 16-17 лет — 14,1 тыс, мужчин в возрасте 30-59 лет — 2487,4 тыс, женщин в возрасте 30-58 лет — 526,4 тыс. В Харьковской области о своем пристрастии к курению сообщили 486 тыс. человек, что на 4,9% больше предыдущего года.

Основными причинами смерти, связанными с табакокурением являются заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистые болезни, злокачественные новообразования и другие. В 2017 году в Харьковской области умерло от болезней системы кровообращения 28 409 человек, от туберкулеза — 240 человек, от болезней органов дыхания — 694 человека, от новообразований — 5 977 человек.

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