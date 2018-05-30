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Аркадий Бабченко – живой: видео

Аркадий Бабченко – живой: видео
Убийство российского журналиста заказали российские спецслужбы.
Журналист Аркадий Бабченко оказался живым. Об этом на брифинге в Киеве сообщил глава СБУ Василий Грицак.

«Я мог бы принести соболезнования семье Аркадия Бабченко, но не буду этого делать. Напротив, сегодня я поздравлю Аркадия с третьим днем ​​рождения и приглашаю его в зал», – отметил он и признал, что состоялась инсценировка преступления.

Аркадий Бабченко пришел на брифинг в сопровождении генпрокурора Юрия Луценко. Журналист поблагодарил спецслужбы за хитро разыгранную комбинацию, которая помогла задержать преступников. Он рассказал, что был привлечен к спецоперации по предотвращению терактов российских спецслужб на территории Украины за месяц до его «убийства».

По информации главы СБУ, убийство российского журналиста заказали российские спецслужбы. Он также добавил, что заказчика преступления уже задержали. Им оказался гражданин Украины Г.



Напомним, информация об убийстве Аркадия Бабченко появилась вечером 29 мая.

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