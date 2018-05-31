Происшествия

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На Харьковщине под завалами песка погиб юноша

На Харьковщине под завалами песка погиб юноша
На бывшем карьере по добыче песка, который сейчас закрыт, у села Садовое Близнюковского района Харьковской области, 30 мая под завал попал 18-летний житель соседнего села Александровка.
О ЧП в 10:44 сообщили товарищи погибшего, с которыми он пришел, чтобы набрать песка. Они рассказали, что во время добычи произошел обвал верхнего слоя песчаного карьера.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, к месту происшествия были направлены пять спасателей из поселка Близнюки. На момент их прибытия местные жители уже начали расчищать место обвала и поиск  парня. Через 30 минут совместными усилиями юношу откопали из-под двухметрового слоя песка, но шансов выжить у него не было. Сотрудники службы экстренной медицинской помощи констатировали смерть человека.

Окончательные обстоятельства трагедии выясняют правоохранительные органы.

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