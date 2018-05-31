В Харьковской области изучают возможности компенсации проезда льготникам

Вопросы, связанные с компенсацией проезда льготных категорий пассажиров, обсудили в ходе совещания руководства обладминистрации с перевозчиками.
– На данный момент в области насчитывается около 691 тысяч жителей льготных категорий. Это 43% всего населения региона. Сегодня областной государственной администрацией принят ряд документов, направленных на гарантирование оплаты проезда этих граждан. В частности, готовится распоряжение о ежемесячной наличной выплате в 130 грн в месяц на человека для проезда, – рассказал первый заместитель председателя ХОГА Марк Беккер.
При этом рассматриваются и другие механизмы обеспечения льготного проезда.
По словам директора Департамента социальной защиты населения ХОГА Юрия Шпараги, кроме монетизации, изучается возможность установки в автобусах терминалов, которые будут фиксировать количество пассажиров, в том числе льготного контингента. Местные власти будут заключать договоры с перевозчиками – и компенсировать их затраты на льготников по факту проезда. Приборы учета и проездные карточки будут покупать за счет местных бюджетов.
Что касается междугородних перевозок, предлагается, что пассажир должен будет оплатить билет в кассе автовокзала, после чего предъявить его в органах защиты населения для возмещения затрат.
– Мы должны найти оптимальное решение этого вопроса совместно с перевозчиками, – подчеркнул Марк Беккер. – При этом перевозчики не должны страдать, местные бюджеты должны компенсировать их затраты. Учитывая успешную реализацию финансовой децентрализации в области, у них достаточно средств для этого.
Марк Беккер предложил перевозчикам подготовить свои предложения относительно льготных перевозок. Они обязательно будут учтены при принятии окончательного решения касательно механизма компенсации льгот на проезд в области, сообщает пресс-служба ХОГА
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