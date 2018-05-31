В Харьковской области изучают возможности компенсации проезда льготникам 31 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Сейчас в Харьковской области действует 211 пригородных и междугородних маршрутов, на которых работает почти 500 автобусов. Договоры о перевозках заключены с 35 субъектами хозяйствования.