В Харьковской области откроют ресурсные центры

Принято 26 решений о создании центров в районах области, открыты два инклюзивного-ресурсных центра, создано пять ресурсных комнат и две библиотеки. В этом году планируется также создание ресурсных центров по поддержке инклюзивного образования на базе Харьковской академии непрерывного образования.
В областной программе развития образования «Новое образовательное пространство Харьковщины на 2014-2018 годы» для обеспечения условий обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями предусмотрено выделение средств из областного бюджета в 6,8 млн грн на создание 20 ресурсных комнат и 20 медиатек. Кроме того, выделена субвенция из госбюджета в 5,2 млн грн на оснащение кабинетов инклюзивного-ресурсных центров.
В 2017-2018 годах в Харьковской области инклюзивное обучение организовано в 142 учреждениях общего среднего образования для 298 учеников, также работает один специальный класс в Балаклейской школе №2. В течение прошлого года в регионе создано 27 инклюзивных групп в 19 учреждениях дошкольного образования восьми сельских районов и пяти городах областного значения, сообщили в Харьковском облсовете
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