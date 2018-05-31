В Харькове сгорел внедорожник

Внедорожник Toyota Land Cruiser загорелся 31 марта в 1.35 во дворе жилого комплекса «Янтарный» на проспекте Тракторостроителей в Харькове.
К месту происшествия немедленно прибыли два оперативные отделения 5-й пожарной части на автоцистернах. На тот момент автомобиль почти полностью был охвачен огнем. Площадь пожара составила 6 м². Открытое пламя грозило также двум легковушкам, которые стояли по обе стороны от горящего джипа.
Пожарные немедленно приступили к тушению пожара и локализовали его с помощью пены в 1:55. Полностью огонь был укрощен в 2:04. Соседние машины удалось спасти, они получили лишь незначительные повреждения.
Причина возникновения возгорания устанавливается, сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.