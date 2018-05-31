Происшествия

  • 347
    •  / 

В Харькове сгорел внедорожник

В Харькове сгорел внедорожник
Внедорожник Toyota Land Cruiser загорелся 31 марта в 1.35 во дворе жилого комплекса «Янтарный» на проспекте Тракторостроителей в Харькове.
К месту происшествия немедленно прибыли два оперативные отделения 5-й пожарной части на автоцистернах. На тот момент автомобиль почти полностью был охвачен огнем. Площадь пожара составила 6 м². Открытое пламя грозило также двум легковушкам, которые стояли по обе стороны от горящего джипа.

Пожарные немедленно приступили к тушению пожара и локализовали его с помощью пены в 1:55. Полностью огонь был укрощен в 2:04. Соседние машины удалось спасти, они получили лишь незначительные повреждения.

Причина возникновения возгорания устанавливается, сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3040.12 грн
100 USD 2613.58 грн
10 RUB 4.1755 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи